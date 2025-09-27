search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:32
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 14:49

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

27.09.2025 14:49
germanou_liagkas

Την αδιανόητη κίνσηση του Σταύρου Μπαλάσκα στον αέρα του Πρωινού σχολίασε, το μεσημέρι του Σαβάτου, η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

«Ο Γιώργος Λιάγκας ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος… όλοι του γδύνονται!», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια στην πρεμιέρα της, θυμίζοντας πώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται σε αυτή τη θέση αφού στο παρελθόν η Τζένη Χειλουδάκη είχε δείξει το στήθος της, όταν εκείνος παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων στο Star.

«Τόπλες η Τζένη Χειλουδάκη, τόπλες και ο Σταύρος… κάτι κάνεις, Γιώργο!», είπε γελώντας.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Βουράκης σχολίασε ότι ο Λιάγκας θα έπρεπε να το περιμένει, καθώς λίγο πριν είχε αναφέρει πως ο κόσμος θέλει να δει τον Μπαλάσκα χωρίς μπλούζα.

«Εντάξει, δεν το φαντάστηκε. Εννοούσε ότι είναι απαίτηση του κόσμου, να πάει σε κανένα χωράφι να βγάλει την μπλούζα του ο κ. Μπαλάσκας…», απάντησε η παρουσιάστρια.

Διαβάστε επίσης:

Το Σόι σου: Η “Χαρούλα Χαμπέα” αποκάλυψε γιατί ήταν σκεπτική για την επιστροφή της σειράς (Video)

«Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;» λέει ο Μπαλάσκας για το σκηνικό με την μπλούζα στο «Πρωινό» (Video)

Κωστόπουλος για Ρούπο: «Αυτό το τυπάκι έπρεπε να έχει πάρει τον π@@@ο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα – Χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά τους βομβαρδισμούς ο σταθμός

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:32
mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

1 / 3