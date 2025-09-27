Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

Την αδιανόητη κίνσηση του Σταύρου Μπαλάσκα στον αέρα του Πρωινού σχολίασε, το μεσημέρι του Σαβάτου, η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

«Ο Γιώργος Λιάγκας ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος… όλοι του γδύνονται!», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια στην πρεμιέρα της, θυμίζοντας πώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται σε αυτή τη θέση αφού στο παρελθόν η Τζένη Χειλουδάκη είχε δείξει το στήθος της, όταν εκείνος παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων στο Star.

«Τόπλες η Τζένη Χειλουδάκη, τόπλες και ο Σταύρος… κάτι κάνεις, Γιώργο!», είπε γελώντας.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Βουράκης σχολίασε ότι ο Λιάγκας θα έπρεπε να το περιμένει, καθώς λίγο πριν είχε αναφέρει πως ο κόσμος θέλει να δει τον Μπαλάσκα χωρίς μπλούζα.

«Εντάξει, δεν το φαντάστηκε. Εννοούσε ότι είναι απαίτηση του κόσμου, να πάει σε κανένα χωράφι να βγάλει την μπλούζα του ο κ. Μπαλάσκας…», απάντησε η παρουσιάστρια.

