Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την αδιανόητη κίνσηση του Σταύρου Μπαλάσκα στον αέρα του Πρωινού σχολίασε, το μεσημέρι του Σαβάτου, η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.
«Ο Γιώργος Λιάγκας ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος… όλοι του γδύνονται!», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια στην πρεμιέρα της, θυμίζοντας πώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται σε αυτή τη θέση αφού στο παρελθόν η Τζένη Χειλουδάκη είχε δείξει το στήθος της, όταν εκείνος παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων στο Star.
«Τόπλες η Τζένη Χειλουδάκη, τόπλες και ο Σταύρος… κάτι κάνεις, Γιώργο!», είπε γελώντας.
Από την πλευρά του, ο Άγγελος Βουράκης σχολίασε ότι ο Λιάγκας θα έπρεπε να το περιμένει, καθώς λίγο πριν είχε αναφέρει πως ο κόσμος θέλει να δει τον Μπαλάσκα χωρίς μπλούζα.
«Εντάξει, δεν το φαντάστηκε. Εννοούσε ότι είναι απαίτηση του κόσμου, να πάει σε κανένα χωράφι να βγάλει την μπλούζα του ο κ. Μπαλάσκας…», απάντησε η παρουσιάστρια.
Διαβάστε επίσης:
Το Σόι σου: Η “Χαρούλα Χαμπέα” αποκάλυψε γιατί ήταν σκεπτική για την επιστροφή της σειράς (Video)
«Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;» λέει ο Μπαλάσκας για το σκηνικό με την μπλούζα στο «Πρωινό» (Video)
Κωστόπουλος για Ρούπο: «Αυτό το τυπάκι έπρεπε να έχει πάρει τον π@@@ο» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.