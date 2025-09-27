search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:16
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 11:19

«Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;» λέει ο Μπαλάσκας για το σκηνικό με την μπλούζα στο «Πρωινό» (Video)

27.09.2025 11:19
balaskas

Για την αδιανόητη κίνηση με την μπλούζα στο «Πρωινό» που έγινε viral μίλησε μεταξύ άλλων στο Action 24 ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Λίγο πριν αρχίσει η συζήτηση στην εκπομπή για την ανήλικη παραβατικότητα, οι δυο παρουσιαστές της εκπομπής «Action Σαββατοκύριακο» ρώτησαν τον αστυνομικό αναλυτή για το χθεσινό συμβάν.

«Ρε Σταύρο τι έγινε;», ρώτησε γελώντας ο Δημήτρης Καμπουράκης.

«Το έβλεπα ζωντανά και γέλασα πολύ», είπε με τη σειρά του ο Βαγγέλης Γιακουμής.

«Εσείς με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, άσε μας ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε. Πλάκα κάναμε δυο λεπτά, τέλος. Τα γουστάρω αυτά. Με ξέρετε χρόνια» απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Καμιά φορά την πατάμε» απάντησε ο Δημήτρης Καμπουράκης.

Διαβάστε επίσης:

Κωστόπουλος για Ρούπο: «Αυτό το τυπάκι έπρεπε να έχει πάρει τον π@@@ο» (Video)

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι το 2024 ήταν η «πιο δύσκολη χρονιά» της ζωής του, καθώς η Κέιτ Μίντλετον πάλευε με τον καρκίνο

Καβγάς αλά Μακρόν ή… συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Μελάνια στο ελικόπτερο; Ειδικοί ανάγνωσης χειλιών λύνουν το… μυστήριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

pizza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

ph1
ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά από γυμνά καλώδια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:15
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

pizza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

1 / 3