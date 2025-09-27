«Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;» λέει ο Μπαλάσκας για το σκηνικό με την μπλούζα στο «Πρωινό» (Video)

Για την αδιανόητη κίνηση με την μπλούζα στο «Πρωινό» που έγινε viral μίλησε μεταξύ άλλων στο Action 24 ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Λίγο πριν αρχίσει η συζήτηση στην εκπομπή για την ανήλικη παραβατικότητα, οι δυο παρουσιαστές της εκπομπής «Action Σαββατοκύριακο» ρώτησαν τον αστυνομικό αναλυτή για το χθεσινό συμβάν.

«Ρε Σταύρο τι έγινε;», ρώτησε γελώντας ο Δημήτρης Καμπουράκης.

«Το έβλεπα ζωντανά και γέλασα πολύ», είπε με τη σειρά του ο Βαγγέλης Γιακουμής.

«Εσείς με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, άσε μας ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε. Πλάκα κάναμε δυο λεπτά, τέλος. Τα γουστάρω αυτά. Με ξέρετε χρόνια» απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Καμιά φορά την πατάμε» απάντησε ο Δημήτρης Καμπουράκης.

