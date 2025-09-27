«Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;» λέει ο Μπαλάσκας για το σκηνικό με την μπλούζα στο «Πρωινό» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για την αδιανόητη κίνηση με την μπλούζα στο «Πρωινό» που έγινε viral μίλησε μεταξύ άλλων στο Action 24 ο Σταύρος Μπαλάσκας.
Λίγο πριν αρχίσει η συζήτηση στην εκπομπή για την ανήλικη παραβατικότητα, οι δυο παρουσιαστές της εκπομπής «Action Σαββατοκύριακο» ρώτησαν τον αστυνομικό αναλυτή για το χθεσινό συμβάν.
«Ρε Σταύρο τι έγινε;», ρώτησε γελώντας ο Δημήτρης Καμπουράκης.
«Το έβλεπα ζωντανά και γέλασα πολύ», είπε με τη σειρά του ο Βαγγέλης Γιακουμής.
«Εσείς με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, άσε μας ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε. Πλάκα κάναμε δυο λεπτά, τέλος. Τα γουστάρω αυτά. Με ξέρετε χρόνια» απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.
«Καμιά φορά την πατάμε» απάντησε ο Δημήτρης Καμπουράκης.
