LIFESTYLE

26.09.2025 12:46

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

26.09.2025 12:46
Σε μια αδιανόητη κίνηση στον τηλεοπτικό αέρα προχώρησε ο Σταύρος Μπαλάσκας, το πρωί της Παρασκευής (26/9), για την οποία, μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας αναγκάστηκε να απολογηθεί εκ μέρους του στο τηλεοπτικό κοινό.

«Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παλλαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο» είπε αστειευόμενος ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» είπε τότε ο Σταύρος Μπαλάσκας και σήκωσε τη μπλούζα του μπροστά στην κάμερα.

Όπως ήταν λογικό, όλοι στο πάνελ αιφνιδιάστηκαν από την αντίδραση αυτή, με τον Γιώργο Λιάγκα να ζητά συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό.

«Επειδή θέλω τα θέματα να τα λύνω την ώρα που δημιουργούνται και επειδή ο Σταύρος έκανε κάτι που θεώρησε ότι είναι πλάκα, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν ωραίο που ανέβασες τη μπλούζα, φέτος έχω αποφασίσει να μην αφήνω τα πράγματα να σέρνονται. Κάποιοι θα το εκλάβουν ως χιούμορ, αισθητικά δεν ήταν ωραίο στο λέω κι εγώ. Έκανα μια πλάκα αλλά δεν μπόρεσα να φανταστώ ότι θα σηκώσεις τη μπλούζα. Ζητώ συγγνώμη και σε ευχαριστώ που το κάνεις κι εσύ» ανέφερε ο παρουσιαστής.

