Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου – «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

Τη Νίκη Λινάρδου θέλησε να τιμήσει με μια ανάρτησή της η Φίνος Φιλμ με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του θανάτου της ηθοποιού η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012 από επιθετικό καρκίνο.

Ξεκινώντας την καριέρα της ως χορεύτρια με το ψευδώνυμο «Μπέμπη Κούλα», με το οποίο εμφανιζόταν έως το 1962, η Νίκη Λινάρδου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο σαν τσιγγάνα τουρκογύφτισσα στην ταινία «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο».

«Σήμερα θυμόμαστε την Νίκη Λινάρδου (ή Μπέμπη Κούλα) στα πρώτα της βήματα στο πανί την δεκαετία του ’50, όταν με βλέμμα περήφανο, ματιά γεμάτη φλόγα και μαγκιόρικη ψυχή, έδωσε ζωή σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ρόλους του ελληνικού σινεμά. Στην ταινία “Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο” δεν υποκρίθηκε απλώς την τσιγγάνα· ήταν η τσιγγάνα — αφήνοντας αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό. Συνέχισε με την ίδια δροσιά να ερμηνεύει ρόλους, όπως στην “Καφετζού”, στο “Μια Ζωή την Έχουμε” και σε πολλές ακόμα ταινίες, συνθέτοντας μια γκάμα 30 περίπου ταινιών στο ενεργητικό της» αναφέρεται στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» – Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Γενέθλια την ίδια ημέρα για τον Μάικλ Ντάγκλας και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς – Οι τρυφερές ευχές επί… δύο στο Instagram