search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 12:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 11:33

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου – «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

26.09.2025 11:33
linardou-new

Τη Νίκη Λινάρδου θέλησε να τιμήσει με μια ανάρτησή της η Φίνος Φιλμ με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του θανάτου της ηθοποιού η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012 από επιθετικό καρκίνο.

Ξεκινώντας την καριέρα της ως χορεύτρια με το ψευδώνυμο «Μπέμπη Κούλα», με το οποίο εμφανιζόταν έως το 1962, η Νίκη Λινάρδου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο σαν τσιγγάνα τουρκογύφτισσα στην ταινία «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο».

«Σήμερα θυμόμαστε την Νίκη Λινάρδου (ή Μπέμπη Κούλα) στα πρώτα της βήματα στο πανί την δεκαετία του ’50, όταν με βλέμμα περήφανο, ματιά γεμάτη φλόγα και μαγκιόρικη ψυχή, έδωσε ζωή σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ρόλους του ελληνικού σινεμά. Στην ταινία “Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο” δεν υποκρίθηκε απλώς την τσιγγάνα· ήταν η τσιγγάνα — αφήνοντας αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό. Συνέχισε με την ίδια δροσιά να ερμηνεύει ρόλους, όπως στην “Καφετζού”, στο “Μια Ζωή την Έχουμε” και σε πολλές ακόμα ταινίες, συνθέτοντας μια γκάμα 30 περίπου ταινιών στο ενεργητικό της» αναφέρεται στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» – Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Γενέθλια την ίδια ημέρα για τον Μάικλ Ντάγκλας και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς – Οι τρυφερές ευχές επί… δύο στο Instagram

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
temponeras_0711_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τεμπονέρας: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ένα, με τον Τσίπρα σε σημαίνοντα ρόλο

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

mpampasidis_opekepe_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

altzheimer new
ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή, η άσκηση και ο έλεγχος του στρες βοηθούν στην πρόληψη της νόσου Alzheimer

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 12:19
temponeras_0711_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τεμπονέρας: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ένα, με τον Τσίπρα σε σημαίνοντα ρόλο

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

1 / 3