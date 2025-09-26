search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 12:20
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

26.09.2025 09:43

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

26.09.2025 09:43
Dakota-Johnson-new

Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση επέλεξε να κάνει η Ντακότα Τζόνσον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, με την 35χρονη σταρ του «50 Shades of Grey» να περπατά στο κόκκινο χαλί με ένα διάφανο, μπλε, μακρύ φόρεμα ζιβάγκο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα…

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το λουκ της με δύο δαχτυλίδια, αποφεύγοντας τις υπερβολές, ενώ κράτησε το μακιγιάζ της ουδέτερο και τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς.

Αφού πόζαρε στο κόκκινο χαλί ευδιάθετη και χαλαρή, η Ντακότα Τζόνσον ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Golden Eye για τη συνολική της καριέρα στην υποκριτική.

Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγο μετά από μια ακόμα τολμηρή στιγμή της, όταν εμφανίστηκε με διάφανο μαύρο δαντελένιο φόρεμα στο δείπνο του Kering Foundation, στη Νέα Υόρκη.

Όπως έχει δηλώσει, άλλωστε, η μόδα ήταν πάντα προσωπική υπόθεση για την ίδια, ακολουθώντας έναν βασικό κανόνα: «Να αισθάνεται καλά μέσα στο φόρεμα».

