Η επιστροφή του Σον Πεν στη σκηνοθεσία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Σον Πεν (Sean Penn) ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική και να επιστρέψει στο σκηνοθετικό τιμόνι έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι (Tom Hardy).

Ο σταρ σε συνέντευξή του στο Vanity Fair με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «One Battle After Another» σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας ‘Αντερσον (Paul Thomas Anderson), δήλωσε ότι μετά την πολυσυζητημένη του ερμηνεία στο φιλμ θα βρεθεί πίσω από την κάμερα για την πέμπτη σκηνοθετική του προσπάθεια.

«Τώρα επικεντρώνομαι στη σκηνοθεσία και είναι δουλειά μου να προσφέρω το καλύτερο. Νομίζω ότι έχω κάνει καλή δουλειά στο να φέρνω κοντά εξαιρετικούς συναδέλφους, τις περισσότερες φορές. Είχα μια απαίσια εμπειρία ως σκηνοθέτης, αλλά μόνο μία» είπε ο πολυβραβευμένος ηθοποιός.

Ο Χάρντι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην άτιτλη προς το παρόν ταινία του Πεν, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο καλοκαίρι.

«Θα γυρίσω την ταινία το επόμενο καλοκαίρι, επειδή ο Tομ είναι απασχολημένος με τη μαφιόζικη σειρά [MobLand]. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικός», πρόσθεσε.

Ο Χάρντι θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς πρωταγωνιστές, ικανός να αποδώσει χαρακτήρες με μοναδικό βάθος και σκοτεινή διάθεση, όπως αναφέρει το World of Reel. Οι πιο αξιοσημείωτες ερμηνείες του, περιλαμβάνουν τα «Bronson», «Warrior», «The Dark Knight Rises», «Locke» και «Mad Max: Fury Road».

