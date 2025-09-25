search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

25.09.2025 13:24

Ζελένσκι: «Θα αποχωρήσω μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

25.09.2025 13:24
zelensky-whitehouse

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να διοργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», είπε στη συνέντευξή του στο Axios.

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον λόγω του πολέμου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι επικριτές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας και το σύνταγμα της Ουκρανίας θέτουν προκλήσεις. Αλλά, όπως είπε, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε τη συνέντευξη, στην ιστοσελίδα Axios, στη Νέα Υόρκη αμέσως πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να επιστρέψει στο Κίεβο. Ερωτηθείς αν θα δεσμευόταν να προωθήσει τις εκλογές εάν συμφωνηθεί μια πολύμηνη κατάπαυση του πυρός, απάντησε “Ναι”.

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Μηνύματα» Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις – Να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση, καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:00
