Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία.

Ο Σαρκοζί κατηγορείται ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ σε παράνομη χρηματοδότηση από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι για την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία το 2007.

Ωστόσο, ο Σαρκοζί αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας ύψους δεκάδων εκατομμυρίων.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος πάντα αρνιόταν τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, σύναψε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο 70χρονος βρίσκεται υπό δίκη από τον Ιανουάριο με τις κατηγορίες «απόκρυψη υπεξαίρεσης δημόσιων κεφαλαίων, παθητική διαφθορά, παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος».

Ο Σαρκοζί έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο υποθέσεις διαφθοράς και μάλιστα είχε βάλει και βραχιολάκι. Να σημειωθεί ότι έχει ασκήσει έφεση και για τις δύο καταδίκες.

