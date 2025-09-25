search
ΚΟΣΜΟΣ

25.09.2025 09:25

Ομπάμα για Τραμπ: «Βία κατά της αλήθειας οι ισχυρισμοί για την παρακεταμόλη»

obama_2509_apfile

Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ που συνδέουν την παρακεταμόλη με τον αυτισμό στα βρέφη είναι «βία κατά της αλήθειας» που θα μπορούσε να βλάψει τις έγκυες γυναίκες, αν φοβούνται να πάρουν παυσίπονα.

Ο Ομπάμα, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στον Ντέιβιντ Ολουσόγκα στο O2 Arena, είπε στο κοινό ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ σχετικά με την παρακεταμόλη – γνωστή ως Tylenol στις ΗΠΑ – έχουν «συνεχώς διαψευστεί» και αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

«Έχουμε το θέαμα του διαδόχου μου στο Οβάλ Γραφείο να κάνει γενικόλογες δηλώσεις σχετικά με ορισμένα φάρμακα και τον αυτισμό, οι οποίες έχουν διαψευστεί συνεχώς», είπε. «Αυτό υπονομεύει τη δημόσια υγεία… και μπορεί να βλάψει τις γυναίκες» είπε ο Ομπάμα σύμφωνα με τον Guardian.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Η λήψη Tylenol δεν είναι καλή… Όλες οι έγκυες γυναίκες πρέπει να συμβουλευτούν τους γιατρούς τους σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».

Τα σχόλια αυτά επικρίθηκαν από τον υπουργό Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, ο οποίος ενθάρρυνε τις γυναίκες να αγνοήσουν τα σχόλια του προέδρου.

Ο Ομπάμα πρόσθεσε ότι υπήρχε μια «μάχη» μεταξύ δύο οραμάτων για το μέλλον των ΗΠΑ και της ανθρωπότητας. Από τη μία πλευρά, η προοδευτική άποψη ότι η αλλαγή έρχεται μέσω της δημοκρατίας, και από την άλλη, η άποψη των λαϊκιστών, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, που επιθυμούν την επιστροφή σε μια παλαιότερη, πιο συντηρητική κοσμοθεωρία.

«Ο διάδοχός μου δεν ήταν ιδιαίτερα συνετός σχετικά με αυτό. Αυτή η επιθυμία είναι να επιστρέψουμε σε έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης για την Αμερική, όπου “εμείς, ο λαός”, είναι μόνο μερικοί άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι. Και όπου υπάρχουν κάποιες αρκετά σαφείς ιεραρχίες όσον αφορά την κοινωνική θέση και το ποιος κατατάσσεται πού».

Ο Ομπάμα ήταν επίσης, επικριτικός προς τους προοδευτικούς, οι οποίοι, όπως είπε, ήταν «εφησυχασμένοι» έχοντας «αυταρέσκεια στις δεκαετίες του ’90 και του ’00, «υποστηρίζοντας ότι πιστεύουμε σε όλες αυτές τις αξίες επειδή δεν δοκιμάστηκαν ποτέ. Τώρα δοκιμάζονται».

Ο πρώην πρόεδρος γενικά κράτησε χαμηλό προφίλ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα. Ωστόσο, κάνει όλο και πιο συχνές παρεμβάσεις καθώς το πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ γίνεται πιο βίαιο, ανήσυχο και διχασμένο.

Ο Ομπάμα δεν αναφέρθηκε στον Τραμπ με το όνομά του, αλλά μόνο ως «τον διάδοχό μου».

Η βραδιά ξεκίνησε με τον Ολουσόγκα να καλωσορίζει τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, ο οποίος είχε επικριθεί από τον Τραμπ την Τρίτη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Καν απάντησε λέγοντας ότι ο Τραμπ «έδειξε ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός».

Ο Ομπάμα βρίσκεται στο Λονδίνο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας ομιλιών, η οποία περιλαμβάνει μια ακόμη στάση, στο Δουβλίνο την Παρασκευή. Σήμερα αναμένεται να παραλάβει το Μετάλλιο της Ελευθερίας του Δουβλίνου.

