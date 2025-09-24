Ο Δήμαρχος του Λονδίνου «σφάζει» Τραμπ για την επίθεση που του έκανε: «Είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός»

Στο… παραλήρημά του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων επιτέθηκε στον δήμαρχο Λονδίνου, Σαντίκ Καν, λέγοντας ότι είναι «απαίσιος» και ότι αλλάζει τη πόλη, επιβάλλοντας το νόμο της σαρία.

Η απάντηση από τον Καν ήρθε και ήταν όσο πιο επιθετική γινόταν.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απάντησε ο δήμαρχος του Λονδίνου στον Τραμπ που του ασκεί κριτική εδώ και πολύ καιρό.

Αναλυτές στο Λονδίνο πάντως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει τέτοια πρόθεση. Χαρακτηρίζουν δε «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

Χθες εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου, είπε πως δεν υπάρχει λόγος να πάρουν στα σοβαρά τα λεγόμενα του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

Γαλλία: 14χρονος μαθητής, οπαδός του ναζισμού, μαχαίρωσε καθηγήτρια στο πρόσωπο

«Στόλος για τη Γάζα»: Προκαλεί η ισραηλινή πρεσβεία, ο «στολίσκος της Χαμάς ακολουθεί βίαιη πορεία» – «Έπλεαν σε διεθνή ύδατα», λέει το Λιμενικό (video)