ΚΟΣΜΟΣ

24.09.2025 14:57

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου «σφάζει» Τραμπ για την επίθεση που του έκανε: «Είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός»

24.09.2025 14:57
sadiq-khan

Στο… παραλήρημά του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων επιτέθηκε στον δήμαρχο Λονδίνου, Σαντίκ Καν, λέγοντας ότι είναι «απαίσιος» και ότι αλλάζει τη πόλη, επιβάλλοντας το νόμο της σαρία.

Η απάντηση από τον Καν ήρθε και ήταν όσο πιο επιθετική γινόταν.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απάντησε ο δήμαρχος του Λονδίνου στον Τραμπ που του ασκεί κριτική εδώ και πολύ καιρό.

Αναλυτές στο Λονδίνο πάντως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει τέτοια πρόθεση. Χαρακτηρίζουν δε «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

Χθες εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου, είπε πως δεν υπάρχει λόγος να πάρουν στα σοβαρά τα λεγόμενα του Τραμπ.

maxitika aeroplana 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ, για «υστερίες» μιλά η Μόσχα – «Είμαστε αρκούδα» απαντά στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ

respiratory-infection_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Μαζί με την έναρξη των σχολείων έρχονται και οι λοιμώξεις – Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και μαθητές

famellos_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο»

diamantopoulou-karystianou-doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα Τέμπη: Η Διαμαντοπούλου επιτίθεται στην Καρυστιανού, ο Δούκας αναγνωρίζει τον αγώνα της

tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Γονείς θύματος ζητούν να ασκηθεί δίωξη στην εταιρεία που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

