Τα σχόλια του Τραμπ από τον ΟΗΕ για «νόμο της Σαρία» στο Λονδίνο είναι «αποτρόπαια και προκατειλημμένα» απαντά ο δήμαρχος

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου για τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ήταν «αποτρόπαια και προκατειλημμένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Καν την Τρίτη, μετά τον ψευδή ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η βρετανική πρωτεύουσα κινείται προς τον «νόμο της Σαρία» υπό τον δήμαρχο.

«Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο, έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. «Έχει αλλάξει τόσο πολύ, τόσο πολύ που θέλουν να επιβάλουν τον νόμο της Σαρία, αλλά εσείς βρίσκεστε σε διαφορετική χώρα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό».

«Δεν πρόκειται να δώσουμε αξία στα απαράδεκτα και προκατειλημμένα σχόλια [του Τραμπ] με μια απάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Καν. «Το Λονδίνο είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο, ασφαλέστερη από τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον αριθμό ρεκόρ Αμερικανών πολιτών που μετακομίζουν εδώ».

Ο νόμος της Σαρία βασίζεται στο ιερό βιβλίο του Ισλάμ, το Κοράνι, και στη ζωή του προφήτη Μωάμεθ. Αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών που διέπουν την ηθική και θρησκευτική ζωή των Μουσουλμάνων σε θέματα τόσο ποικίλα όσο η προσευχή, τα οικονομικά, το διαζύγιο ή το φαγητό χαλάλ.

Αν και έχουν γίνει επίκεντρο ισλαμοφοβικών στερεοτύπων, τα συμβούλια της Σαρία δεν έχουν επίσημο νομικό ή συνταγματικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη Βουλή των Κοινοτήτων. Τα συμβούλια υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, κυρίως για να παρέχουν συμβουλές σχετικά με ορισμένα μουσουλμανικά οικογενειακά ζητήματα.

Ο Καν, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος δυτικής πρωτεύουσας, εξελέγη το 2016. Είναι σφοδρός επικριτής του Τραμπ, ιδίως όταν έδωσε άδεια σε διαδηλωτές να πετάξουν ένα αερόστατο ύψους 6 μέτρων με το όνομα «Trump baby» στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής επίσκεψης του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2016.

