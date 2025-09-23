Η Υπηρεσία Εξωτερικών ΠΛηροφοριών της Ρωσίας (SVR) κατηγόρησε την Τρίτη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σχεδιάζει να «καταλάβει» τη Μολδαβία με δυνάμεις του ΝΑΤΟ μετά τις βουλευτικές εκλογές το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σε ανακοίνωσή της, η SVR υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα στη γειτονική Ρουμανία και στην ουκρανική πόλη-λιμάνι της Οδησσού, είτε για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες μετά την ψηφοφορία της Κυριακής είτε ενόψει των εκλογών που προγραμματίζονται στην αποσχισθείσα, φιλορωσική περιοχή της Υπερδνειστερίας τον Νοέμβριο.

«Οι ευρωγραφειοκράτες στις Βρυξέλλες είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τη σε πλήρη συμμόρφωση με τις ρωσοφοβικές πολιτικές τους. Σκοπεύουν να το πράξουν με κάθε κόστος, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων και της de facto κατοχής της χώρας», ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών, όπως γράφει το αντικυβερνητικό ρωσικό μέσο Τhe Moscow Times.

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν μαζικές αστυνομικές επιδρομές στη Μολδαβία, καθώς οι αρχές συνέλαβαν 74 άτομα σε αυτό που περιέγραψαν, ποινική έρευνα για υποστήριξη σε προσπάθειες πρόκλησης αναταραχής στη χώρα που καθοδηγείται από τη Ρωσία.

Οι μολδαβικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της φιλοευρωπαϊκής προέδρου Maia Sandu, κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι πλήρωνε ντόπιους για αγορά ψήφων και εκπαίδευε νεαρούς Μολδαβούς με στόχο την οργάνωση εκλογικής βίας.

Τη Δευτέρα, το Bloomberg επικαλέστηκε έγγραφα που περιγράφουν τα φερόμενα ρωσικά σχέδια για ενορχήστρωση διαμαρτυριών, διεξαγωγή εκστρατειών παραπληροφόρησης και στρατολόγηση Μολδαβών ψηφοφόρων στο εξωτερικό.

Η SVR φάνηκε να αναφέρεται σε αυτές τις αναφορές, υποστηρίζοντας ότι «οι κατάφωρες παραποιήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων από τις Βρυξέλλες και το Κισινάου θα οδηγήσουν απελπισμένους Μολδαβούς πολίτες στους δρόμους».

«Σε αυτή την περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της προέδρου Μάια Σάντου, οι ένοπλες δυνάμεις ευρωπαϊκών κρατών θα υποχρεώσουν τους Μολδαβούς να υποταχθούν σε μια δικτατορία υπό το λάβαρο της ευρω-δημοκρατίας», πρόσθεσε η υπηρεσία πληροφοριών, χωρίς να παράσχει αποδείξεις.

Η SVR συχνά εκδίδει εκτενείς ανακοινώσεις σχετικά με υποτιθέμενες δυτικές συνωμοσίες. Τον Ιούλιο, είχε κατηγορήσει το ΝΑΤΟ ότι στρατιωτικοποιεί τη Μολδαβία και ωθεί τη χώρα σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Η Μολδαβία ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την προεδρία της Σάντου πέρυσι.

Σημειώνεται ότι χθες υπήρξαν αναφορές ότι γαλλικά στρατεύματα, φέρονται να μεταφέρονται στην Μολδαβία, φέρνοντας τον πόλεμο της Ουκρανίας πιο κοντά στην Ευρώπη.

Όπως εξηγούσαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, η μυστική ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στη Μολδαβία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει δύο σκοπούς.

Ο πρώτος είναι η οργάνωση μιας ένοπλης προβοκάτσιας στην Υπερδνειστερία , η πιθανότητα της οποίας έχει διερευνηθεί περισσότερες από μία φορές.

, η πιθανότητα της οποίας έχει διερευνηθεί περισσότερες από μία φορές. Ο δεύτερος στόχος μπορεί να είναι η ανάπτυξη ενός στρατιωτικού αποσπάσματος στην περιοχή που ελέγχεται από το Κίεβο στο πλαίσιο των λεγόμενων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

