Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας – Σφοδροί βομβαρδισμοί και εκρήξεις

Ισραηλινά τανκς έχουν εισβάλει σε πολλές γειτονιές της πόλης της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, με δημοσιογράφους του CNN στην πόλη να αναφέρουν σφοδρούς βομβαρδισμούς, εκρήξεις και ήχους πυροβολισμών.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν την Τρίτη δείχνουν τανκς τώρα στα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της περιοχής, σε μια περιοχή γνωστή ως Beach Camp.

Άρματα μάχης βιντεοσκοπήθηκαν επίσης νότια του Ισλαμικού Πανεπιστημίου τη Δευτέρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προελάσει βαθιά στην πόλη της Γάζας από τότε που ξεκίνησαν την χερσαία επίθεση την Κυριακή.

في غزة، لم يعد الطفل يحمل لعبته، بل صار يحمل ابن عمه الشهيد على ذراعيه الصغيرتين، متجهًا إلى المقبرة.

إنها مجزرة عائلة مسعود، التي أُبيد فيها 33 إنسان، ولم يبقَ منها سوى رجل وطفله الصغير. وحدهما جاءا ليدفنا آخر ما تبقى من دمهم، بينما يحمل الطفل جسد ابن عمه الذي لم يعرف من الدنيا… pic.twitter.com/Y5zfxw6l3S — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) September 23, 2025

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους της πόλης και τους εκτοπισμένους εκεί να εγκαταλείψουν νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας εκείνη την ώρα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι 640.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη έκτοτε.

Καθώς αναλαμβάνουν τον έλεγχο μεγαλύτερου μέρους της πόλης της Γάζας, ισραηλινές μονάδες πυροδοτούν εξ αποστάσεως τεθωρακισμένα οχήματα γεμάτα με εκρηκτικά για να καταρρίψουν κτίρια, σύμφωνα με βίντεο και εικόνες που έχουν εντοπιστεί γεωγραφικά από το CNN. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν στο CNN ότι «η Χαμάς μετατρέπει τέτοια κτίρια σε ζώνες μάχης που χρησιμοποιούνται για ενέδρες, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αποθήκες όπλων, σήραγγες μάχης, σημεία παρατήρησης» και άλλες χρήσεις.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών στην πόλη της Γάζας τη Δευτέρα. Ονομάστηκε Ταγματάρχης Σαχάρ Νετάνελ Μποζάγκλο, 27 ετών.

Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ο Μποζάγκλο σκοτώθηκε όταν ένας πράκτορας της Χαμάς πυροβόλησε με RPG εναντίον ενός από τα άρματα μάχης του τάγματός του.

Κάτοικοι και δημοσιογράφοι παρατήρησαν μια έντονη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ουρανό πάνω από την πόλη της Γάζας, καθώς και ισραηλινά επιθετικά ελικόπτερα.

«Τελευταία, κάθε έκρηξη μοιάζει με σεισμό, όχι μεταφορικά, αλλά με ένα κυριολεκτικό σεισμό του εδάφους κάτω από τα πόδια μας», έγραψε ο Asem Alnabih, εκπρόσωπος του Δήμου της Γάζας, στο X την Τρίτη.

Η προέλαση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, στην οποία συμμετέχουν τρεις τεθωρακισμένες μεραρχίες, έχει προκαλέσει εκτεταμένες επικρίσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Μέσα στο Ισραήλ, οι οικογένειες των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα λένε ότι η επιχείρηση τους θέτει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Περίπου 20 όμηροι πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί. Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς και ο Καναδάς και η Αυστραλία, έχουν καταδικάσει την επιχείρηση ως επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στον θύλακα που έχει πληγεί.

Παρά την έξοδο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας, αδυνατώντας ή απρόθυμοι να μετακινηθούν νότια, όπως έδωσε εντολή ο ισραηλινός στρατός.

Ο Αμπού Γουισάμ – ο οποίος έχει χάσει το σπίτι και τον γιο του και κοιμάται στους δρόμους – δήλωσε στο CNN: «Αν είχα τα χρήματα για να εκκενώσω και να νοικιάσω ένα μέρος για να μείνω… θα έφευγα. Αλλά τώρα υπάρχουν συμμορίες στο νότο που χρεώνουν τους ανθρώπους για να κοιμούνται στους δρόμους».

«Όποιος κι αν πεθάνει, θα πεθάνει, εδώ ή στο νότο, η μοίρα μας θα έρθει όπου κι αν είμαστε», είπε με απελπισία.

Οι λίγες λειτουργικές ιατρικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό που η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε την Τρίτη ως «αστρονομικά» τα επίπεδα αναγκών στην πόλη της Γάζας.

Τη Δευτέρα, δύο νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας, το Νοσοκομείο Παίδων Αλ-Ράντισι και το Εξειδικευμένο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο, έκλεισαν και εκκένωσαν τους ασθενείς τους, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Η Σάγια Αζίζ, Βρετανοαυστραλή γιατρός στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, είπε ότι δεν είχε τίποτα για να περιποιηθεί τα τραύματα των ασθενών. Παίρνοντας στην αγκαλιά της ένα μωρό που έκλαιγε, είπε στο CNN: «Κοιτάξτε τον επίδεσμο, κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να τα καθαρίσουν… Πώς επιβιώνει αυτό το μωρό;»

Ακόμα κι αν κατάφερναν να μεταφέρουν ασθενείς εκτός της πόλης της Γάζας, η Αζίζ πρόσθεσε: «Έχω πάει νότια, δεν έχουν τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα».

Η Ιατρική Βοήθεια για τους Παλαιστίνιους (MAP), μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη Γάζα, δήλωσε την Τρίτη ότι το νοσοκομείο Al-Quds υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα του έντονου βομβαρδισμού της συνοικίας Tal Al-Hawa. Βίντεο που τραβήχτηκε από το νοσοκομείο τη Δευτέρα έδειξε τους γύρω δρόμους εντελώς άδειους.

Israel’s relentless bombardment of residential towers in Tal Hawa, southwest of Gaza City, has flattened dozens of buildings as part of a plan to destroy all Palestinian homes, forcing residents to flee and allowing Israel to occupy and obliterate the entire city. pic.twitter.com/6mgjalUpN3 — Quds News Network (@QudsNen) September 22, 2025

Ένα κέντρο υγειονομικής περίθαλψης που διοικείται από την Παλαιστινιακή Εταιρεία Ιατρικής Αρωγής (PMRS) είχε επίσης καταστραφεί, ανέφερε το MAP.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο όρισε αρχικά την 7η Οκτωβρίου – τη δεύτερη επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ – ως την προθεσμία για την εκκένωση της Πόλης της Γάζας και την κατάληψή της από τον Ισραηλινό Στρατό. Ωστόσο, πρώην κάτοικοι της περιοχής λένε ότι η επίτευξη πλήρους ελέγχου θα είναι δύσκολη στα στενά δρομάκια της πόλης.

Η κίνηση του Ισραήλ ώθησε αρκετές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους. Τις τελευταίες ημέρες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία ήταν μεταξύ των κυβερνήσεων που έκαναν το βήμα.

Το Ισραήλ έχει καταδικάσει την αναγνώριση ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σε συνέδριο στα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «η μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει ειρηνικά», αποκαλώντας την κίνηση «ήττα για τη Χαμάς».

