Ο Μακρόν ανακοίνωσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε από το βήμα του ΟΗΕ

O πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι η χώρα του αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, εντάσσοντας το Παρίσι στο κύμα χωρών που προχωρούν τις τελευταίες ημέρες σε ανάλογη κίνηση, το οποίο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο καθεστώς του Ισραήλ.

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης», «για την ειρήνη μεταξύ του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού» δήλωσε χαρακτηριστικά υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων στη διάσκεψη για τη «λύση των δύο κρατών». Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας να αναγνωρίσουν επίσης το παλαιστινιακό κράτος μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ αρκετές ακόμη χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα», εκτίμησε ο Γάλλος πρόεδρος στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας «πιστός στην ιστορική δέσμευση της Γαλλίας» στη Μέση Ανατολή. «Ήρθε η ώρα για την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, οι σφαγές και η φυγή του πληθυσμού. Ήρθε η ώρα γιατί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την αδράξουμε», επέμεινε.

«Φέρουμε ιστορική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε.

Αφού είπε ότι η κίνηση αυτή «δεν αφαιρεί τίποτα από τα δικαιώματα του ισραηλινού λαού», επισήμανε πως η αναγνώριση είναι «ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι ένας λαός που περισσεύει».

«Ωστόσο, προς το παρόν, το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με δηλωμένο στόχο την καταστροφή της Χαμάς, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, πεινάσει, υποστεί τραύματα».

Η ανακοίνωση του Μακρόν έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε τόσο πεπεισμένοι ότι αυτή η αναγνώριση είναι η μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει με ειρήνη, ώστε η Γαλλία δεν έχει παρεκκλίνει ποτέ, παραμένοντας στο πλευρό του Ισραήλ, ακόμη και όταν η ασφάλειά του διακυβευόταν, συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ως «μια ήττα για τη Χαμάς».

Ο Μακρόν έθεσε ωστόσο ως προϋπόθεση για τη λειτουργία πρεσβείας της Γαλλίας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» και την «κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας. «Χαιρετίζω τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να το πετύχουν αυτό», είπε.

«Ζητώ από το Ισραήλ να μην πράξει τίποτα περισσότερο που θα μπορούσε να ματαιώσει αυτές τις προσπάθειες».

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο», υπογράμμισε.

«Ήρθε η ώρα να εκδιώξουμε από αυτά τα εδάφη το αποκρουστικό πρόσωπο της τρομοκρατίας και να οικοδομήσουμε την ειρήνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι που «μας έφερε εδώ σήμερα», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας «ότι θα μπορέσουμε να την οικοδομήσουμε».

Ως «ιστορική και θαρραλέα», χαρακτήρισε η Παλαιστινιακή Αρχή την αναγνώριση από τη Γαλλία.

Τουλάχιστον 146 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Το γεγονός αυτό δεν αλλάζει ωστόσο το γεγονός ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν μόνο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πλήρη ένταξή τους.

Πολλές άλλες χώρες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης σήμερα, όπως η Ανδόρα, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος.

"Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine."



➡️ La #France, par la voix d'Emmanuel #Macron, a reconnu, ce lundi à l'ONU, l'État de #Palestine lors d'un sommet organisé par Paris et Riyad sur la solution à deux États. pic.twitter.com/eo76F3CBxr — FRANCE 24 Français (@France24_fr) September 22, 2025

Μιλώντας για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μακρόν ζήτησε τη σύσταση μεταβατικής διοίκησης με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα έχει ως αποστολή την επίβλεψη της διάλυσης της Χαμάς.

ΗΓαλλία είναι έτοιμη, όπως είπε, να συμβάλει σε μια «αποστολή σταθεροποίησης» στη Γάζα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις χώρες που τις τελευταίες ημέρες προχώρησαν επίσης σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, λέγοντας ότι «απάντησαν στο κάλεσμα που απευθύναμε τον Ιούλιο και έκαναν την αναγκαία επιλογή υπέρ της ειρήνης».

