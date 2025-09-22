search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 23:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 21:46

Οι ΗΠΑ δεν προσκλήθηκαν σε εκδήλωση για την παγκόσμια δημοκρατία στον ΟΗΕ

22.09.2025 21:46
united nations hq

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσκλήθηκαν σε μια σύνοδο ηγετών που θα συζητήσουν την κατάσταση της παγκόσμιας δημοκρατίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που εμπλέκονται στην προετοιμασία της.

Η σύνοδος οργανώνεται από τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Ισπανία.

Το 2024, επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ προσκλήθηκαν στη σύνοδο αλλά «ο κόσμος έχει γίνει τόσο χειρότερος από την περσινή χρονιά που υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορεί να προσκληθούν πλέον», είπε μία από τις πηγές αυτές.

Οι συνεχείς επιθέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βραζιλία, με αφορμή τη δίωξη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος, επηρέασαν επίσης την απόφαση αποκλεισμού των ΗΠΑ, είπε μία από τις πηγές. «Δεν είναι δυνατόν να προσκαλέσουμε εκείνους που αμφισβητούν τη δημοκρατία μας και τους θεσμούς μας», είπε.

Σε αντίποινα για το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, όπως το αποκαλεί, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα και κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Η συνάντηση, που τιτλοφορείται «Προς υπεράσπιση της Δημοκρατίας και κατά του Εξτρεμισμού», θα γίνει το πρωί της Τετάρτης. Μέχρι στιγμής 12 ηγέτες κρατών, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Διαβάστε επίσης:

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους

Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Χαμάς: Στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο – Το μήνυμά του στον Νετανιάχου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sara ferguson
LIFESTYLE

Σάρα Φέργκιουσον: Αποκλείστηκε από φιλανθρωπικές οργανώσεις λόγω Τζέφρι Έπσταϊν

kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ανακοίνωσε η Disney

pyrinika iran grossi
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκρόσι του ΔΟΑΕ υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα Γκουτέρες

drones dania
ΚΟΣΜΟΣ

Κλειστό το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή

kallitexnes kimmel
LIFESTYLE

Εκατοντάδες αστέρες του Χόλιγουντ υπογράφουν ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας την αποπομπή Κίμελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 23:20
sara ferguson
LIFESTYLE

Σάρα Φέργκιουσον: Αποκλείστηκε από φιλανθρωπικές οργανώσεις λόγω Τζέφρι Έπσταϊν

kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ανακοίνωσε η Disney

pyrinika iran grossi
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκρόσι του ΔΟΑΕ υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα Γκουτέρες

1 / 3