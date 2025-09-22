Χαμάς: Στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο – Το μήνυμά του στον Νετανιάχου

Στη δημοσιότητα έδωσε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Ισραηλινογερμανός όμηρος, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το Ισραήλ, κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση και στάθηκε αφορμή για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο νεαρός άνδρας, που σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Φόρουμ, η κυριότερη οργάνωση συγγενών των ομήρων, επικαλούμενο την οικογένεια του 24χρονου, ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύσουν τη φωτογραφία του, ούτε αποσπάσματα από το βίντεο.

BREAKING: HAMAS:



“Prisoner Alon Ohel

Due to Netanyahu's stubborness, he has been held captive in Gaza City for more than 700 days.”



Alon says “ Is there still anyone who believes Netanyahu?” pic.twitter.com/qg4fg3kXAo — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 22, 2025

Στα πλάνα, που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Αλόν Οχέλ, ντυμένος με ένα μαύρο μπλουζάκι, απευθύνεται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον προτρέπει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας. Ακούγεται επίσης να ζητά από την οικογένειά του να συνεχίσει τις διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του, ώστε να ασκήσει πίεση υπέρ των ομήρων. Στο βίντεο φαίνεται να μιλά μπροστά στην οθόνη μιας τηλεόρασης που μεταδίδει δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία της εγγραφής του.

Ο Αλόν Οχέλ κατοικούσε στο χωριό Λαβόν, στο βόρειο Ισραήλ και επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής, έπειτα από ένα ταξίδι του στην Ασία. Απήχθη μαζί με άλλους τρεις άνδρες στον αυτοκινητόδρομο 232 που συνδέει τα κιμπούτς στα σύνορα με τη Γάζα. Είναι ένας από τους πολλούς ομήρους που είχαν πάει να παρακολουθήσουν το μουσικό φεστιβάλ Σουπερνόβα, στο νότιο Ισραήλ. Στις 5 Σεπτεμβρίου η Χαμάς είχε προβάλει ένα άλλο βίντεο όπου εμφανίζονταν ο Οχέλ και άλλος ένας όμηρος, ο Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 47 παραμένουν ακόμη στη Γάζα αλλά ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι οι 25 από αυτούς είναι νεκροί.

