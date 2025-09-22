search
Το Ισραήλ απειλεί το Global Sumud Flotilla: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι… κρύβεται από πίσω και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει να φτάσει στη Γάζα

22.09.2025 19:46
stoliskos gaza 55- new

Μπλόκο προτίθεται να βάλει το Τελ Αβίβ στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla προκειμένου να  μην φτάσει στη Γάζα, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, σκοπεύουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Χαμάς ότι οργάνωσε την επιχείρηση για την προώθηση των στόχων της.

«Αυτός ο στολίσκος(«Sumud»), που οργανώθηκε από τη Χαμάς, έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τη Χαμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ, Oren Marmorstein και προσθέτει:

«Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολισκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στο Μαρίνα Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καλεί τους συμμετέχοντες να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους».

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στη Γάζα, που έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

