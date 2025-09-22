Το Ισραήλ απειλεί το Global Sumud Flotilla: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι… κρύβεται από πίσω και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει να φτάσει στη Γάζα

Μπλόκο προτίθεται να βάλει το Τελ Αβίβ στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla προκειμένου να μην φτάσει στη Γάζα, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, σκοπεύουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Χαμάς ότι οργάνωσε την επιχείρηση για την προώθηση των στόχων της.

Israel says will not allow Global Sumud Flotilla to break Gaza blockade https://t.co/eYpKTTAksA — Khaleej Times (@khaleejtimes) September 22, 2025

«Αυτός ο στολίσκος(«Sumud»), που οργανώθηκε από τη Χαμάς, έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τη Χαμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ, Oren Marmorstein και προσθέτει:

«Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολισκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στο Μαρίνα Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καλεί τους συμμετέχοντες να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους».

Statement Regarding the Hamas Flotilla (“Sumud”):



This flotilla, organized by Hamas, is intended to serve Hamas.



Israel will not allow vessels to enter an active combat zone and will not allow the breach of a lawful naval blockade.



If the flotilla participants’ genuine wish is… pic.twitter.com/xCHB4RQa8e — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) September 22, 2025

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στη Γάζα, που έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

