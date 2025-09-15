search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 12:42

Global Sumud Flotilla: Ο διεθνής στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αναχώρησε σήμερα από την Τυνησία (videos)

15.09.2025 12:42
global-sumud-flotilla_1509_1920-1080_new
credit: AP

Έπειτα από πολλές αναβολές, ο διεθνής στολίσκος για τη Γάζα αναχώρησε σήμερα από την Τυνησία με προορισμό τον παλαιστινιακό θύλακα και στόχο να «σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό» και να ανοίξει έναν ανθρωπιστικό «διάδρομο».

«Προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον λαό της Γάζας και (να του πούμε) ότι ο κόσμος δεν τον έχει ξεχάσει», δήλωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ πριν την αναχώρηση του στολίσκου από το λιμάνι Μπιζέρτα, στη βόρεια Τυνησία.

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», πρόσθεσε.

Περίπου 20 πλοία αναχώρησαν από το Μπιζέρτα σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Η Γιασμίν Ακάρ, της επιτροπής συντονισμού Βόρειας Αφρικής, ανήρτησε στο Instagram εικόνες από τυνησιακά πλοία με το μήνυμα «ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να σταματήσει», «αναχωρούμε για την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη».

Τα πλοία που έφτασαν στην Τυνησία από την Ισπανία μετακινήθηκαν στο Μπιζέρτα, μετά την επεισοδιακή παραμονή τους στο Σίντι Μπου Σαΐντ κοντά στην Τύνιδα.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla κατήγγειλε ότι δύο από τα πλοία του έγιναν στόχος επιθέσεων με drones δύο νύκτες την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά το δεύτερο περιστατικό οι τυνησιακές αρχές κατήγγειλαν «μια προμελετημένη επίθεση» και πρόσθεσαν ότι διεξάγουν έρευνα.

Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία όπως και η Τούνμπεργκ επέβαινε και στο πλοίο Madleen το οποίο αποπειράθηκε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο AFP ότι «φυσικά» ανησυχεί για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων και πρόσθεσε: «προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια».

Η αναχώρηση του στολίσκου από την Τυνησία αναβλήθηκε πολλές φορές για λόγους ασφαλείας, λόγω των καθυστερήσεων στην προετοιμασία κάποιων πλοίων και των καιρικών συνθηκών.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla (sumud σημαίνει «ανθεκτικότητα», «αντοχή» στα αραβικά), στον οποίο συμμετέχουν και πλοία που αναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από την Κορσική, τη Σικελία και την Ελλάδα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου, έπειτα από δύο αποτυχημένες λόγω παρέμβασης του Ισραήλ απόπειρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο ύποπτος «δεν συνεργάζεται με τις αρχές», λέει ο κυβερνήτης της Γιούτα

Βρετανία και ΗΠΑ αποκαλύπτουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια πριν την επίσκεψη Τραμπ – Επενδύσεις δισεκατομμυρίων

ΗΠΑ και Κίνα κοντά σε συμφωνία για το TikTok

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

United Nations
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

vlachos-don_zouan-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο επιστρέφει στο θέατρο Βεάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:24
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

1 / 3