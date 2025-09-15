Βρετανία και ΗΠΑ αποκαλύπτουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια πριν την επίσκεψη Τραμπ – Επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Βρετανία και ΗΠΑ πρόκειται να υπογράψουν συμφωνία για επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Βρετανίας.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί κατά την επίσκεψη Τραμπ αυτήν την εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να ελπίζουν ότι θα ξεκλειδώσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τον ιδιωτικό τομέα, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα δύο έθνη «χτίζουν μια χρυσή εποχή για την πυρηνική ενέργεια» που θα τα φέρει «στην πρωτοπορία της παγκόσμιας καινοτομίας».

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η αύξηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η νέα συμφωνία, γνωστή ως Ατλαντική Συνεργασία για την Προηγμένη Πυρηνική Ενέργεια, στοχεύει να καταστήσει ταχύτερη τη διαδικασία κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών και στις δύο χώρες.

Θα απλοποιήσει τις ρυθμιστικές εγκρίσεις, μειώνοντας τη μέση περίοδο αδειοδότησης για πυρηνικά έργα από έως και τέσσερα χρόνια σε μόλις δύο.

«Πυρηνική αναγέννηση»

Η συμφωνία στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών μεταξύ βρετανικών και αμερικανικών εταιρειών, με μια σειρά συμφωνιών να αναμένεται να ανακοινωθούν.

Κυρίαρχη μεταξύ των σχεδίων είναι μια πρόταση από την αμερικανική πυρηνική εταιρεία X-Energy και τη βρετανική ενεργειακή εταιρεία Centrica για την κατασκευή έως και 12 προηγμένων αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο Χάρτλπουλ, με δυνατότητα παροχής ενέργειας σε 1,5 εκατομμύριο σπίτια και δημιουργία έως και 2.500 θέσεων εργασίας.

Το ευρύτερο πρόγραμμα θα μπορούσε να φτάσει σε αξία έως και τα 46 δισ. ευρώ, με 13,8 δισ. να εστιάζονται στη βορειοανατολική Αγγλία.

«Είναι υπέροχο που μπορούμε να συνεργαστούμε με τους φίλους μας στις ΗΠΑ και να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε στη Βρετανία και τις ΗΠΑ για να επιταχύνουμε τα πράγματα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Centrica, Κρις Ο’Σέι, στο πρόγραμμα Today του BBC.

Είπε πως αναμένει ότι η επέκταση της πυρηνικής ενέργειας θα «φέρει πολύ σταθερές τιμές για τους Βρετανούς καταναλωτές» μακροπρόθεσμα.

«Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν σιγουριά για το κόστος της ενέργειας και να σχεδιάζουν καλύτερα.»

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs) λειτουργούν με την ίδια αρχή όπως και οι μεγάλοι αντιδραστήρες, χρησιμοποιώντας μια πυρηνική αντίδραση για την παραγωγή θερμότητας που στη συνέχεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ωστόσο, είναι μικρότεροι, με παραγωγή έως και το ένα τρίτο ενός τυπικού μεγάλου αντιδραστήρα.

Το αρθρωτό στοιχείο σημαίνει ότι θα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας σε εργοστάσια – σαν ένα κιτ εξαρτημάτων – και έπειτα θα μεταφέρονται και θα συναρμολογούνται, σαν μια πυρηνική μονάδα σε επίπεδη συσκευασία. Ωστόσο, ο κλάδος των SMR βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με διάφορα σχέδια να βρίσκονται υπό εξέταση.

Τα σχέδια της συμφωνίας

Άλλα σχέδια στο πλαίσιο της συμφωνίας Βρετανίας – ΗΠΑ περιλαμβάνουν τη συνεργασία πολυεθνικών εταιρειών όπως η Last Energy και η DP World για την κατασκευή ενός μικροαρθρωτού αντιδραστήρα στο λιμάνι του London Gateway. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από ιδιωτική επένδυση ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ.

Αλλού, οι Holtec, EDF και Tritax σχεδιάζουν επίσης να μετατρέψουν το πρώην εργοστάσιο άνθρακα στο Cottam του Νότιγχαμσαϊρ σε έναν πυρηνικό κόμβο κέντρων δεδομένων.

Το έργο αυτό εκτιμάται ότι αξίζει 12,65 δισ. ευρώ και θα μπορούσε να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην κατασκευή, καθώς και μόνιμες θέσεις στη μακροχρόνια λειτουργία.

Πέρα από την παραγωγή ενέργειας, η νέα συνεργασία περιλαμβάνει και συνεργασία στην έρευνα πυρηνικής σύντηξης καθώς και τον τερματισμό της εξάρτησης Βρετανίας και ΗΠΑ από ρωσικό πυρηνικό υλικό έως το 2028.

Ο Υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε: «Η πυρηνική ενέργεια θα τροφοδοτεί τα σπίτια μας με καθαρή, εγχώρια ενέργεια και ο ιδιωτικός τομέας τη χτίζει στη Βρετανία, φέρνοντας ανάπτυξη και καλοπληρωμένες, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας για τον εργαζόμενο πληθυσμό.»

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η συμφωνία θα φέρει μια «πυρηνική αναγέννηση», προσθέτοντας ότι θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα καλύψει τις αυξανόμενες παγκόσμιες ανάγκες σε ενέργεια, ιδιαίτερα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών δεδομένων.

Ο Στέρμερ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θέλει η Βρετανία να επιστρέψει ως «μία από τις παγκόσμιες ηγετικές δυνάμεις στην πυρηνική ενέργεια».

Τη δεκαετία του 1990, η πυρηνική ενέργεια παρήγαγε περίπου το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας της Βρετανίας, αλλά αυτό το ποσοστό έχει πέσει γύρω στο 15%, χωρίς νέα εργοστάσια να έχουν κατασκευαστεί από τότε και πολλοί από τους παλαιούς αντιδραστήρες της χώρας να προγραμματίζονται για παροπλισμό μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Τον Νοέμβριο του 2024, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 30 χώρες υπέγραψαν παγκόσμια δέσμευση για τριπλασιασμό της πυρηνικής τους ικανότητας έως το 2050.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με ιδιώτες επενδυτές για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Sizewell C στο Σάφολκ.

Το πυρηνικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τους πρώτους βρετανικούς μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs), οι οποίοι θα κατασκευαστούν από τη βρετανική εταιρεία Rolls Royce.

