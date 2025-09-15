Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο ύποπτος «δεν συνεργάζεται με τις αρχές», λέει ο κυβερνήτης της Γιούτα

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «δεν συνεργάζεται» με τις αρχές και δεν έχει ομολογήσει ότι διέπραξε τη δολοφονία, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ύποπτος Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, τέθηκε υπό κράτηση περίπου 33 ώρες μετά τη δολοφονία του Κερκ, ενός 31χρονου ακτιβιστή της δεξιάς, που πυροβολήθηκε θανάσιμα στην πόλη Όρεμ την Τετάρτη. Μιλώντας στο ABC News, ο Κοξ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε ότι οι άνθρωποι γύρω από τον Ρόμπινσον συνεργάζονται με την έρευνα. Ο Κοξ εμφανίστηκε σε διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή το πρωί, όπου επανέλαβε τις ανησυχίες του σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατο του Κερκ.

Ο κυβερνήτης ρωτήθηκε επίσης για μια αναφορά της New York Times που ισχυριζόταν ότι ο Ρόμπινσον είχε μιλήσει με άλλους μετά τον πυροβολισμό μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Discord, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι αστειεύτηκε ότι ήταν ο δράστης. Ο Κοξ δήλωσε στο ABC News: «Το μόνο που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι αυτές οι συνομιλίες σίγουρα έλαβαν χώρα και ότι δεν πίστευαν ότι ήταν πραγματικά αυτός. Ήταν όλα αστεία μέχρι που, ξέρετε, μέχρι που παραδέχτηκε ότι ήταν πραγματικά αυτός».

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ μετά την παράδοσή του στην αστυνομία. Ο Κερκ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ σε μια υπαίθρια εκδήλωση που διοργάνωσε η Turning Point USA – η οργάνωση που συνίδρυσε – όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Η εκδήλωση ήταν μέρος του American Comeback Tour, μιας σειράς ομιλιών που τον οδήγησε σε διάφορα πανεπιστημιακά campus σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κοξ είχε δηλώσει προηγουμένως στη Wall Street Journal ότι ο Ρόμπινσον, που κατάγεται από τη Γιούτα, ήταν «βαθιά επηρεασμένος από την αριστερή ιδεολογία».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτό από το CNN την Κυριακή, είπε ότι η πληροφορία αυτή του δόθηκε από τους φίλους και την οικογένεια του υπόπτου. «Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μαθαίνουμε και πολλά που θα μάθουμε», εξήγησε, προσθέτοντας ότι όταν υπάρξουν οι επίσημες κατηγορίες, θα υπάρχουν «πολλά περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες διαθέσιμα».

Ο κυβερνήτης είπε ότι μεταξύ αυτών που συνεργάζονται με τις αρχές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, ο οποίος, όπως είπε, ήταν και σύντροφός του. Είπε ότι ο σύντροφος δεν είχε καμία γνώση για την υποτιθέμενη δολοφονία, ήταν «εξαιρετικά συνεργάσιμος» και βοηθά τους ερευνητές «αυτή τη στιγμή». Υποστήριξε επίσης ότι ο σύντροφος βρίσκεται σε «φυλομετάβαση», αλλά, όταν ρωτήθηκε από το CNN, είπε ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη αν αυτό έχει σχέση με την έρευνα.

Μια ένορκη βεβαίωση από την πολιτεία της Γιούτα επιβεβαιώνει ότι ο Ρόμπινσον συνελήφθη ως ύποπτος για τα εγκλήματα της δολοφονίας με βαρύτατες επιβαρυντικές περιστάσεις, της παράνομης χρήσης πυροβόλου όπλου και της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Γιούτα. «Ανακρίνουμε κάθε είδους άτομα – όλους όσους τον γνωρίζουν – και προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα για το πραγματικό κίνητρο», δήλωσε ο Κόξ.

Μετά το θάνατο του Κερκ, ο Κοξ έχει αναδειχθεί ως ηγετική φωνή που καλεί σε ενότητα, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι πολιτικές εντάσεις, και έχει επανειλημμένα επικρίνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καρκίνο» και είχε δηλώσει στο CNN ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να απομακρύνουν τα κινητά τηλέφωνα από τις αίθουσες διδασκαλίας» και να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να λογοδοτήσουν οι ιδιοκτήτες των πλατφορμών. Χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ «άμεση επίθεση κατά της Αμερικής» και είπε ότι οι Αμερικανοί πρέπει «να κοιτάξουν στον καθρέφτη και να αποφασίσουν αν θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν την κατάσταση ή αν θα την επιδεινώσουν».

Διαβάστε επίσης

Βρετανία και ΗΠΑ αποκαλύπτουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια πριν την επίσκεψη Τραμπ – Επενδύσεις δισεκατομμυρίων

ΗΠΑ και Κίνα κοντά σε συμφωνία για το TikTok

Στην Ουάσιγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης