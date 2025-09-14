Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: H σχέση του υπόπτου με τον συγκάτοικό του στο μικροσκόπιο των αρχών – Βλέπουν ένα πιθανό κίνητρο

Ο ύποπτος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ είχε ερωτική σχέση με τον τρανς συγκάτοικό του, κατά δήλωση του κυβερνήτη της Γιούτα και αυτή είναι μία πτυχή που ερευνούν αν αποτέλεσε το κίνητρο για την πράξη του.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, από την πόλη Washington στην πολιτεία της Γιούτα, πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, μετά τη δολοφονία του Κερκ την περασμένη Τετάρτη.

Μετά την αποκάλυψη πως ο Ρόμπινσον είναι ο κύριος ύποπτος, υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι «μάχεται για δικαιοσύνη και για τους τρανς, καθώς και ότι είχε αναπτύξει αριστερή ιδεολογία».

Στην πορεία αποκαλύφθηκε πως συζούσε με τρανς και είχε σχέση μαζί του και οι αρχές βλέπουν πιθανό να ήταν και αυτό το κίνητρο της δολοφονίας του Κερκ: Οι ανισότητες, η ακραία ρητορική του Κερκ και γενικότερα της ακροδεξιάς στις ΗΠΑ κατά και των τρανς.

Ο Σπένσερ Τζέιμς Κοξ, κυβερνήτης της Πολιτείας, είπε στο NBC: «Ο συγκάτοικος ήταν ερωτικός σύντροφος. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο συγκάτοικος αυτός είναι ένα αγόρι που βρίσκεται σε μετάβαση προς το θηλυκό φύλο»

Πρόσθεσε ότι ο συγκάτοικος ήταν «εξαιρετικά συνεργάσιμος» και «δεν είχε καμία ιδέα ότι η δολοφονία επρόκειτο να συμβεί», ενώ επεσήμανε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με την αστυνομία.

Ο Κερκ, που ήταν συνιδρυτής του συντηρητικού φοιτητικού κινήματος Turning Point USA, εξέφραζε τακτικά απόψεις κατά της LGBTQ κοινότητας.

Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει ασαφές και οι αρχές δεν έχουν αναφέρει αν η σχέση του Ρόμπινσον σχετίζεται με την έρευνα.

Σύμφωνα με το NBC, οι αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα cloud που συνδέονται με τον Ρόμπινσον.

Ο κυβερνήτης Cox έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο ύποπτος προερχόταν από μια συντηρητική οικογένεια, αλλά η ιδεολογία του διέφερε πολύ από εκείνη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, συγγενείς του Ρόμπινσον ανέφεραν ότι εκείνος ήταν επικριτικός απέναντι στον Κερκ, λέγοντας ότι ήταν «γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος», και «έλεγε γιατί δεν του άρεσε ο Κερκ και οι απόψεις του».

