Τσάρλι Κερκ: «Θολά» τα στοιχεία για τον δολοφόνο του – Είχε «τρανς σύντροφο», αλλά ήταν υποστηρικτής της «λευκής υπεροχής»

Όσο περνάνε οι ώρες από τη σύλληψη του δολοφόνου του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, τόσο πιο θολό γίνεται το παρασκήνιο της ζωής και καθημερινότητας του, που τον οδήγησε στην πολιτική δολοφονία.

Την ώρα που το FoxNews προωθεί τη θεωρία πως ήταν αριστερός ή φιλελεύθερος, αναφέροντας πως συζούσε με τρανς άτομο, νέα στοιχεία δείχνουν πως ο δράστης ήταν οπαδός πολιτικών ομιλητών, όπως ο Νικ Φουέντεζ, που έγινε πρόσφατα γνωστός στους κύκλους της λαϊκιστικής ακροδεξιάς για τις απόψεις του.

Είχε ερωτικές σχέσεις με τρανς άτομο, λέει ο Τραμπ

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο 22χρονος μοιραζόταν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στη Γιούτα με τρανς άτομο που «βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης από άνδρα σε γυναίκα». Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται πως «συνεργάζεται πλήρως» με το FΒΙ και να παρέδωσε τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας, που είχαν σταλεί μέσω Discord. Ειδικότερα, στο μήνυμα ο Ρόμπινσον υποδείκνυε το σημείο που είχε κρύψει το όπλο, σε δασώδη περιοχή.

«Ο δράστης ζούσε με έναν τρανς άνδρα που έκανε μετάβαση σε γυναίκα. Δεν είναι γνωστό ποια ήταν η φύση της σχέσης τους. Ήταν φίλοι που έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια. Το τρανς άτομο συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία και δεν θεωρείται ύποπτος», δήλωσε πηγή στο Fox News.

Στο μεταξύ χθες, η Daily Mail αποκάλυψε ότι ο Ρόμπινσον συγκατοικούσε με τον 22χρονο Λανς Τουίγκς. Ασαφές παραμένει, ωστόσο, αν ο Τουίγκς είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται, καθώς το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην ένορκη κατάθεση.

Ο παππούς του Τουίγκς δεν θέλησε να σχολιάσει τις φήμες ότι υπήρχε «τρανς κίνητρο» πίσω από τη δολοφονία του Κερκ: «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι ακριβώς η κατάστασή του αυτή τη στιγμή», είπε. Ο ίδιος δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Ρόμπινσον.

Φίλοι του ανέφεραν στη Daily Mail ότι ο Ρόμπινσον και ο Τουίγκς συμμετείχαν σε μεγάλη ομαδική συνομιλία φίλων gamer, κυρίως αποφοίτων του λυκείου Pine View, στο Discord.

Είχαν «ρομαντική σχέση»

Σύμφωνα με πηγές του FBI, που επικαλείται το Fox News Digital, Ρόμπινσον και Τουίγκς, πέραν της συγκατοίκησης, διατηρούσαν «ρομαντική σχέση». Ο Τουίγκς «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και προς το παρόν δεν κατηγορείται για εγκληματική δραστηριότητα» ξεκαθάρισαν πηγές.

Πάντως, μέλος της οικογένειας του Τουίγκς ανέφερε ότι ο τελευταίος ήταν το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε εικασίες για το εάν υπήρχε ερωτική σχέση. Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι δεν γνώριζε τις πολιτικές πεποιθήσεις του Τουίγκς, ούτε εάν βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης. Ωστόσο, δεν ήταν κάτι που θα προκαλούσε έκπληξη.

Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, ο Τουίγκς είχε προσαχθεί για ανάκριση. Το Σάββατο η εφημερίδα New York Post έγραψε ότι στο διαμέρισμα που μοιράζονταν δεν βρισκόταν κανείς.

JUST IN: Charlie Kirk’s alleged assassin, Tyler Robinson, was in a “romantic relationship” with a transgender partner, FBI sources tell FOX News Digital. The partner is fully cooperating with law enforcement and not currently accused of criminal activity. pic.twitter.com/jn6hXTpo7s — Fox News (@FoxNews) September 13, 2025

Θαυμαστής του Νικ Φουέντεζ

Πέρα από το γεγονός ότι ο Ρόμπινσον μισούσε τον Τσαρλι Κερκ δεν υπάρχει ξεκάθαρο κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του, με πολλούς στα social media να κάνουν συνδέσεις μεταξύ αυτού και του κινήματος των Groypers του υπερ-ακροδεξιού Νικ Φουέντεζ.

Το Groyper Army είναι ένα διαδικτυακό κίνημα της λαϊκιστικής ακροδεξιάς, οργανωμένο γύρω από τον υποστηρικτή της λευκής υπεροχής Νικ Φουέντεζ. Χαρακτηρίζονται από εθνικιστικές, χριστιανικές, ρατσιστικές, ομοφοβικές και αντισιμητικές ρητορικές. Λέγονται Groypers λόγω της μασκότ τους.

Οι υποστηρικτές του κινήματος αυτού, στους κόλπους της αμερικάνικης ακροδεξιάς, κατέκριναν και πολλές φορές αντιμετώπιζαν τον Τσάρλι Κερκ σαν πολιτικό τους αντίπαλο, ακόμα και στις ίδιες του τις εκδηλώσεις, στα πανεπιστήμια.

Ο Κερκ είχε χαρακτηρίσει τους Groypers εξτρερμιστές.

Η σύνδεση μεταξύ του Ρόμπινσον και τους Groypers δεν είναι ξεκάθαρη αλλά φαίνεται πως είπε στην αστυνομία πως ήταν θαυμαστής του Νικ Φουέντεζ και πίστευε πως ο Τσαρλι Κερκ δεν ήταν αρκετά ακροδεξιός.

Ο Νικ Φουέντεζ σχολίασε πως οι ακόλουθοι του στιγματίζονται χωρίς αποδείξεις.

My followers and I are currently being framed for the murder of Charlie Kirk by the mainstream media based on literally zero evidence.



After the Left gunned him down, they celebrated and justified it. They said I was next. Now they are blaming me.



These people are pure evil. pic.twitter.com/WRQdt7G3Dp — Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) September 13, 2025

«Οι ακόλουθοί μου κι εγώ αυτή τη στιγμή κατηγορούμαστε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, χωρίς απολύτως κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Αφού η Αριστερά τον γάζωσε, το γιόρτασαν και το δικαιολόγησαν. Είπαν ότι ήμουν ο επόμενος. Τώρα με κατηγορούν.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι καθαρό κακό» έγραψε στο X.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο στην Εθνική Οδό (Videos)

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου: «Ηξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα drones» λέει μετά τον συναγερμό σε Πολωνία-Ρουμανία