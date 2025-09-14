search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 10:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 08:30

Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο στην Εθνική Οδό (Videos)

14.09.2025 08:30
troxaio_mexico

Τουλάχιστον 15 νεκροί από δυστύχημα που έγινε χθες στη χερσόνησο Γιουκατάν, στο Μεξικό, σύμφωνα με τον γραμματέα της πολιτείας που είναι αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε, με συνέπεια τον θάνατο των επιβατών ενός τρέιλερ, ενός αυτοκινήτου κι ενός ταξί.

Από τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκλήθηκε φωτιά.

“Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μας στις οικογένειες αυτή τη στιγμή του μεγάλου πόνου”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ο κυβερνήτης του Γιουκατάν, Χοακίν Ντίαζ Μένα.

“Από την πρώτη αναφορά (για το δυστύχημα) οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας έχουν επιληφθεί παρέχοντας άμεση βοήθεια”, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου: «Ηξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα drones» λέει μετά τον συναγερμό σε Πολωνία-Ρουμανία

Reuters: Η Πολωνία ξεκινά άμεσα στρατιωτική εκπαίδευση – Φοβούνται κλιμάκωση από τη Ρωσία

Γιατί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διώκεται ως πολιτειακό και όχι ομοσπονδιακό έγκλημα – Ρεπουμπλικανοί ζητούν θανατική ποινή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο»: Η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

mystreet_mitsotakis_2708_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό

atromitos_palaistini_main
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

xristakopoulos 123- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημοσκοπήσεις για το τίποτα φτιαγμένες

maximou_1003_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αμφιβάλλουμε ότι θέλει όντως εκλογές»: Κυβερνητικές πηγές για εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

gamos-ntina-gios-antypa
LIFESTYLE

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 10:26
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο»: Η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

mystreet_mitsotakis_2708_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό

atromitos_palaistini_main
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

1 / 3