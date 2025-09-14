Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου: «Ηξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα drones» λέει μετά τον συναγερμό σε Πολωνία-Ρουμανία

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία για εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ήξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Το μήνυμα στους συμμάχους

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας.

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους ευρωπαίους συμμάχους.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, επαίνεσε την πρόταση Τραμπ για συντονισμένη δράση κατά της Ρωσίας. «Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες» για να μην επιβάλουν κυρώσεις, είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Reuters: Η Πολωνία ξεκινά άμεσα στρατιωτική εκπαίδευση υπό τον φόβο κλιμάκωσης

Στο μεταξύ χιλιάδες πολωνοί εγγράφονται σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, έχουν εγγραφεί εθελοντικά σε εκπαίδευση πάνω από 20.000 Πολωνοί μέσα στο 2025, νούμερο που είναι ρεκόρ σύμφωνα με τον Συνταγματάρχη Γκζεγκόζ Βαβζίνκιεβιτς, επικεφαλής του Κεντρικού Στρατιωτικού Κέντρου Πρόσληψης της Πολωνίας. Περιμένει ότι ως το τέλος του έτους, το νούμερο αυτό θα διπλασιαστεί.

Ρούμπιο: Απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη η διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» τη διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος.

«Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (…) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε, το βράδυ του Σαββάτου, προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.

«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για τη Βρετανία και το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Η Πολωνία ξεκινά άμεσα στρατιωτική εκπαίδευση – Φοβούνται κλιμάκωση από τη Ρωσία

Γιατί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διώκεται ως πολιτειακό και όχι ομοσπονδιακό έγκλημα – Ρεπουμπλικανοί ζητούν θανατική ποινή

Drones στον εναέριο χώρο Πολωνίας και Ρουμανίας: «Ηταν ρωσικά» λέει το Βουκουρέστι – Ρούμπιο: «Σοβαρή κλιμάκωση»