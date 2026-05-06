Στη Βιέννη και τη σκηνή του Wiener Stadthalle είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα σήμερα (6/5) με τον Akylas να πραγματοποιεί τη δεύτερη και καθοριστική τεχνική του πρόβα για τη Eurovision.

Συγκεκριμένα, η τεχνική δοκιμή είναι προγραμματισμένη για τις 13:20 ώρα Ελλάδος, ενώ αναμένεται να οριστικοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της ελληνικής εμφάνισης πριν από τον Α’ Ημιτελικό.

Μάλιστα, η σημερινή ημέρα θεωρείται «ορόσημο» για την ελληνική αποστολή, καθώς μετά την ολοκλήρωση της πρόβας θα δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο teaser video διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

Το βίντεο αυτό θα προσφέρει στο κοινό μια πρώτη γεύση από την τηλεοπτική εικόνα που θα δουν εκατομμύρια τηλεθεατές στις 12 Μαΐου, αποκαλύπτοντας τις γωνίες λήψης, τον φωτισμό και τα ειδικά εφέ που έχουν ετοιμάσει ο καλλιτέχνης και ο σκηνοθέτης, Φωκάς Ευαγγελινός.

Εντυπωσίασε η πρώτη πρόβα

Η πρώτη τεχνική πρόβα άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, με την ελληνική συμμετοχή “Ferto” να βασίζεται σε μια πρωτότυπη αισθητική εμπνευσμένη από τον κόσμο των video games. Ο Akylas εμφανίζεται γεμάτος ενέργεια, ενώ η σκηνική παρουσία περιλαμβάνει δυναμικά στοιχεία, όπως τη χρήση ενός scooter και εντυπωσιακά LED γραφικά.

Μετά τη σημερινή πρόβα, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στις υψηλές θέσεις των προγνωστικών, καθώς τα στοιχήματα τη φέρουν σταθερά στη 2η θέση για τη νίκη. Το κλίμα στην ελληνική αποστολή είναι γεμάτο αισιοδοξία, με τον Akylas να δηλώνει έτοιμος να «ταξιδέψει» την Ευρώπη μέσα από διαφορετικούς κόσμους και εποχές πάνω στη σκηνή της Βιέννης.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό (12 Μαΐου), όπου θα διαγωνιστεί στην 4η σειρά εμφάνισης, έχει πλέον ξεκινήσει και το σημερινό teaser αναμένεται να εκτοξεύσει το ενδιαφέρον των Eurofans.

Σταθερή άνοδος στα προγνωστικά

Μετά την πρώτη του πρόβα στη σκηνή του Wiener Stadthalle, ο Akylas όχι μόνο διατήρησε τη δυναμική του, αλλά ενίσχυσε και τη θέση του στις αποδόσεις των στοιχημάτων.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με 29%, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Δανία με 10%. Πιο πίσω ακολουθούν η Αυστραλία και η Γαλλία, με μικρότερη δυναμική, γεγονός που καθιστά τη μάχη για την κορυφή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια ξεκάθαρη τάση, εδραιώνοντας την ελληνική συμμετοχή στο top 3 μειώνοντας, μάλιστα, σταθερά την απόσταση από την πρώτη θέση.

Σε κλαθε περίπτωση, η μέχρι τώρα πορεία του Akylas στη Eurovision 2026 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται φέτος σε μια από τις πιο ισχυρές θέσεις των τελευταίων ετών.

Με μια σκηνική παρουσία που ήδη ξεχωρίζει και μια σταθερά ανοδική πορεία στα προγνωστικά, το «Ferto» δείχνει να έχει όλα τα στοιχεία για να διεκδικήσει κάτι πολύ περισσότερο από μια απλώς καλή θέση.

