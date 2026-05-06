ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 10:46
06.05.2026 09:35

Διεθνής Αμνηστία και Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων ΗΠΑ προειδοποιούν για απειλές από την κυβέρνηση Τραμπ

Για να τονίσουν τη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου επιτελικά στελέχη από τη Διεθνή Αμνηστία ΗΠΑ και από την Επιτροπή Προστασίας τωνΔημοσιογράφων Αμερικής με άρθρο γνώμης κρούουν καμπανάκι κινδύνου και εφιστούν προσοχή στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ να φιμώσει δημοσιογράφους και να «βάλει» κατά ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης.

Ο διευθυντής της CPJ Αμερικής, Χοζέ Σαμόρα, και ο ανώτερος διευθυντής έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας ΗΠΑ, Τζάστιν Ματσόλα, εστιάζοντας στην υπόθεση της δημοσιογράφου Τζόρτζια Φορτ, η οποία συνελήφθη τον περασμένου Ιανουάριο για την κάλυψη μιας διαμαρτυρίας κατά της επιβολής του νόμου περι Μετανάστευσης σε εκκλησία της Μινεσότα, διευρύνουν την «εικόνα» και μιλούν και για άλλες συλλήψεις δημοσιογράφων που κάλυπταν την ίδια διαδήλωση διαμαρτυρίας αντιμετωπίζοντας ομοσπονδιακές κατηγορίες, για να καταδείξουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στοχοποίησης δημοσιογράφων από την διακυβέρνηση Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση Φορτ θυμίζει κατασταλτικές κυβερνητικές τακτικές τις οποίες καταγράφει η CPJ σε όλο τον κόσμο.

«Εάν η αμείλικτη στοχοποίηση δημοσιογράφων δεν αναχαιτιστεί, η βαναυσότητα δεν θα καταγγέλλεται και η αδικία δεν θα αποκαλύπτεται.

Πρέπει να αναλάβουμε δράση για να σταματήσει η φίμωση των δημοσιογράφων και η εξάλειψη των ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης» αναφέρουν στο κείμενο τους οι Σαμόρα και Ματσόλα.

«Η ελευθερία στον Τύπο παρέχει απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες για ενημερωση της κοινής γνώμης, ενθαρρύνουν τον διάλογο, τη διαφωνία – ένας ρόλος που έρχεται σε ολοένα και μεγαλύτερη αντίθεση με την αυταρχική ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.

Με την αυξανόμενη ομοσπονδιακήπαρέμβαση η ελευθεροτυπία αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή στις Ηνωμένες Πολιτείες», τονίζεται στο κείμενο και επισημαίνεται σε άλλο σημείο πως «οι κυβερνήσεις που θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους, δεν απαγορεύουν τη δημοσιογραφία.

Την ποινικοποιούν» και αναφέρουν – ενδεικτικά – υποθέσεις δημοσιογράφων που κρατήθηκαν σε φυλακές- ένας εκτίει ποινή 20ετους διάρκειας και ένας άλλος κρατήθηκε για επτά εβδομάδες, για δημοσιεύματα.

