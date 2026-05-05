Το τρίο σειρών του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης για μια ακόμη Δευτέρα (4/5)

Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών χθες ήταν το επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς». Με τηλεθέαση μόλις 0,1% μικρότερη από το «Να μ’ αγαπάς», ήταν στη δεύτερη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου προγραμμάτων της Nielsen το επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ», και στην τρίτη πλασαρίστηκε ο «Άγιος έρωτας».

Πρώτο σε δημοφιλία πρόγραμμα του Mega ήταν χθες η σειρά «Μια νύχτα μόνο» που ξεχώρισε στην τέταρτη θέση του Top 10 της ημέρας, με το «Grand Hotel» -σταθερά- στη μέση της δεκάδας.

Το «Masterchef» ήταν για μια ακόμη φορά στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen και η νέα πρόταση ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» του ΣΚΑΪ με το πρώτο επεισόδιο εμφανίστηκε στην έβδομη θέση.

Στο μπρα ντε φερ ανάμεσα στα τηλεπαιχνίδια «The chase» και «Ο τροχός της τύχης» επικράτησε εκείνο του Mega στο πλασάρισμα, και στη 10η βαθμίδα πέρασε η «Γη της ελιάς».

