Το YouTube «κερδίζει» τους παγκόσμιους «παίκτες» της Ενημέρωσης

Έντονη και κλιμακούμενη στροφή στο YouTube καταγράφεται από μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Έρευνα έδειξε ότι το τελευταίο 15άμηνο οι μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί αύξησαν κατά 16% τη συνδρομητική βάση τους στο YouTube.

Ειδησεογραφικοί φορείς, για παράδειγμα το BBC News, το ABCNews, το CNN, αλλά και τίτλοι της έντυπης δημοσιογραφίας, όπως οι USA Today, The Sun, The Wall Street Journal, The Independent, εμφανίζονται σε πρόσφατη ανάλυση του Pressgazette, με πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομητές καθένας.

Ενδεικτικά τον περασμένο μήνα το BBC News είχε 19,7 εκατ. συνδρομητές στο YouTube κατέχοντας την πρώτη θεση στη λίστα των ΜΜΕ στη σχετική λίστα. Ακολουθούν τα ABC News, CNN, Vice, Al Jazeera English.

Το BBC είναι ο εκδότης ειδήσεων με τους περισσότερους συνδρομητές στο YouTube, με 19,7 εκατομμύρια συνδρομητές. Ο οργανισμός ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σκοπεύει να παράγει περιεχόμενο για το YouTube που απευθύνεται στο νεανικό κοινό του και να διερευνήσει «περαιτέρω δυνατότητεςοικονομικής αξιοποίησης» στην πλατφόρμα αυτή. Ο οργανισμός δήλωσε ότι «είναι λογικό» να φιλοξενεί εκπομπές από άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς δημόσιας υπηρεσίας και να συνεργάζεται με τρίτους «όπως το YouTube».

Επίσης, άρχισε να δημιουργεί εξατομικευμένο περιεχόμενο για την πλατφόρμα στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής που δίνει προτεραιότητα στο YouTube, ξεκινώντας με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τον Φεβρουάριο.

Η USA Today (είδε την βάση της να διαμορφώνεται στα 7,5 εκατ. συνδρομητές- αύξηση 3% ) παραμένει η πιο δημοφιλής αμερικανική εφημερίδα στο Youtube όσον αφορά τους συνδρομητές, ακολουθούμενη από την Wall Street Journal (με 6,6 εκατ. συνδρομητές- αύξηση 12%).

Σύμφωνα με την έρευνα της Press Gazette, υπάρχουν πλέον 122 αγγλόφωνοι εκδότες ειδήσεων (έναντι 115 στις αρχές του 2025) με περισσότερους από ένα εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube και 31 influencers ειδήσεων σε αυτή την κατηγορία.

Αρκετοί εκδότες πλησιάζουν το όριο του ενός εκατομμυρίου συνδρομητών, αλλά δεν περιλαμβάνονται, για παράδειγμα το νεανικό πρακτορείο TLDR News και το The Atlantic , τα οποία έχουν και τα δύο περισσότερους από 900.000 συνδρομητές, καθένα.

Στους influencers ο Τζο Ρόγκαν με το The Joe Rogan Experience κατέχει τα σκήπτρα με 20,9 εκατ. συνδρομές (10% αύξηση σε διάστημα ενός έτους) και δεύτερος αλλά με σημαντική διαφορά εμφανίζεται στην αντίστοιχη λίστα το Τζον Χάρι με το Newspress με 7,7 εκατ. συνδρομητές στοYouTube.



Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο ρόλο του YouTube στη διανομή ειδήσεων. Το YouTube ανέφερε ότι οι χρήστες του παρακολούθησαν πάνω από 15 δισεκατομμύρια ώρες ειδήσεων στην πλατφόρμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 και ότι το ήμισυ του συνόλου των ερωτηθέντων λαμβάνει πλέον περισσότερες ειδήσεις από το YouTube παρά από την παραδοσιακή τηλεόραση.

