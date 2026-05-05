ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:50
05.05.2026 17:31

ΣΚΑΪ: Ένα ντοκιμαντέρ του Παύλου Τσίμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σήμερα (4/5) στο «Prime time»

05.05.2026 17:31
Primetime

Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα- δεν το λες και prime time- o ΣΚΑΪ θα μεταδώσει στην εκπομπή «Prime time» μια έρευνα σε εξέλιξη του Παύλου Τσίμα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο δημοσιογράφος και ο τηλεοπτικός φακός εστιάζουν στο σημείο στο οποίο σήμερα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και ο αγώνας για τον επαναπατρισμό τους που άρχισε πριν από 44 χρόνια με την ιστορική επίσκεψη της Μελίνας Μερκούρη στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο Παύλος Τσίμας «επιστρέφει» στο προσωπικό του αρχείο των τελευταίων 30 χρόνων, από την τελευταία συνέντευξη της Μελίνας, το 1994, λίγο πριν τον θάνατό της, ως την αυτοψία του στην έπαυλη του λόρδου Έλγιν στο Εδιμβούργο. 

Επισκέφθηκε ξανά το Βρετανικό Μουσείο, συνάντησε στο Κέμπριτζ έναν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας, τον φημισμένο ιστορικό Πολ Κάρτλετζ, και στο αρχαιολογικό μουσείο Κωνσταντινούπολης την αρχαιολόγο Ζεϊνέπ Μποζ, που ανακοίνωσε στην UNESCO ότι το φιρμάνι που επικαλέστηκε ο Έλγιν για την αρπαγή των γλυπτών, απλώς δεν υπάρχει. 

Στο νέο Μουσείο Ακρόπολης, ο διευθυντής του, Νίκος Σταμπολίδης, εξηγεί τα μυστικά του μνημείου και στο αρχαίο λατομείο της Πεντέλης, ο καθηγητής Μανόλης Κορρές δείχνει τα ίχνη της ιστορίας του. 

Άνθρωποι που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στην υπόθεση της επιστροφής διηγούνται τις εμπειρίες τους. Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ εξηγεί τι την έκανε να αλλάξει γνώμη και να ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και ο Αλμπέρτο Κόστα, ο βουλευτής που με ερώτησή του στην Βρετανική Βουλή επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα, φωτίζει την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. 

Συνεντεύξεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του διαχρονικού σημείου τριβής μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου ανασυνθέτουν όλη την ιστορία 40 χρόνων ενός εμβληματικού «ντιμπέιτ».

