Eurovision 2026: Αυξάνεται το ποσοστό πιθανοτήτων για νίκη του Akylas με το «Ferto»

Ελάχιστα 24ωρα από την άφιξη του Akylas στη Βιέννη με το «Ferto» στις αποσκευές του και την πρώτη τεχνική πρόβα, η ελληνική υποψηφιότητα έχει περιορίσει σχεδόν στο μισό την απόσταση από την πρώτη θέση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού της EBU.

Την ίδια στιγμή το φαβορί για την πρώτη θέση της Eurovision, η Φινλανδία είδε το ποσοστό της να μεταβάλλεται προς τα κάτω. Η πρόταση της ΕΡΤ στην 70η τραγουδιστική διοργάνωση της Eurovision από νωρίς (Φεβρουάριο) κατέλαβε θέση μέσα στην πρώτη 5αδα των εκπροσωπήσεων που διεκδικούν την πρώτη θέση στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών στοιχηματικών που επικαλείται το eurovisionworld.

Ο Akylas με το «Ferto» συνεχίζει το ράλι του.

Εννέα ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο θα εμφανιστεί 4ος, το ποσοστό πιθανοτήτων για την πρώτη θέση αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Σήμερα (4/5) εμφανίζεται να συγκεντρώνει 16% με τις αποδόσεις στα στοιχήματα να ελαττώνονται– ένδειξη για σημαντικό ενδεχόμενο νίκης – όταν στο «κλείσιμο» του Απριλίου είχε 12%.

Στις αρχές του μήνα οι προβλέψεις εμφάνιζαν την πρόταση της ΕΡΤ πέμπτη στη σειρά πιθανοτήτων για νίκη στο διαγωνισμό με μονοψήφιο ποσοστό.

Εν τω μεταξύ το φινλανδικό «Liekinheitin» μέχρι πριν από το «κλείσιμο» της προηγούμενης εβδομάδας – πάντα από την πρώτη θέση στα προγνωστικά – εμφάνιζε τελευταίως ποσοστό – σταθερά – 30% στις πιθανότητες για νίκη. Το τραγούδι της Φιλανδικής συμμετοχής παραμένει στην κορυφαία θέση στις προβλέψεις όμως εμφανίζει ποσοστό 29%.

Προφανώς όλα θα κριθούν στις τελική φάση – θεωρώντας ότι το «Ferto» είναι με το ένα πόδι στον τελικό (16/5) -, αλλά η εξέλιξη αυτή, καθώς η 70η Eurovision εισέρχεται στην τελική ευθείας της, φτιάχνει κλίμα για την ελληνική συμμετοχή.

Η δεύτερη πρόβα του Αkylas, με τυχόν διορθώσεις από τον Φωκά Ευαγγελινό, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου και από εκεί θα προκύψουν 30 δευτερόλεπτα τα οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα.

