Ανοδική τροχιά καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, με τον Akylas να ενισχύει αισθητά τη θέση του στα στοιχήματα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Η Ελλάδα φιγουράρει, τις τελευταίες ώρες, στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, με το «Ferto» να καταγράφει θεαματική άνοδο στη συνολική κατάταξη, λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρόβες στη Βιέννη για τον Α’ Ημιτελικό.

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, η ελληνική συμμετοχή ανέβηκε δύο θέσεις μέσα σε δύο ημέρες, καθώς ο τραγουδιστής εμφανιζόταν, μέχρι πρότινος, στην τέταρτη θέση του πίνακα.

Όπως προκύπτει από την ψηφοφορία του κοινού, σαφές προβάδισμα έχει η Φινλανδία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30% με το «Liekinheitin» των Lampenius & Parkkonen, με την Ελλάδα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 12%, ενισχύοντας τη θέση της στη συνολική εικόνα των στοιχημάτων.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με 11%, ενώ η Γαλλία ακολουθεί με 10%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Αυστραλία με 8%, ενώ το Ισραήλ ακολουθεί στην έκτη θέση με 6%.

Ακολουθούν Σουηδία, Ρουμανία και Ιταλία συγκεντρώνοντας από 3%, ενώ η Ουκρανία συμπληρώνει τη δεκάδα με 2%

Η ανοδική πορεία της Ελλάδας σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντική αν αναλογιστεί κανείς ότι τα polls, όπως αυτό του Eurovisionworld, λειτουργούν συχνά ως πρώιμος δείκτης τάσεων πριν την πλήρη διαμόρφωση των αποδόσεων των bookmakers.

Αν και δεν ταυτίζονται πάντα με την τελική έκβαση, αποτυπώνουν -σε κάθε περίπτωση- τη δυναμική που αναπτύσσεται στο κοινό της Eurovision.

Ο Akylas και η ελληνική αποστολή αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αυστρία την Παρασκευή 1η Μαΐου, ενώ ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου.

Η διαδικασία των προβών για τις χώρες αρχίζει στις 2 Μαΐου, με τις δύο πρώτες τεχνικές πρόβες να γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, οι αποστολές θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά τον τηλεοπτικό σχεδιασμό των εμφανίσεών τους, τις κάμερες, τα οπτικά εφέ, τη χορογραφία και τη συνολική σκηνική παρουσία.

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας έχει οριστεί για το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 12:45 έως τις 13:15.

Η εντυπωσιακή σκηνή της Eurovision 2026

Διαβάστε επίσης:

Μασίφ το prime time του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (28/4)

Το μήνυμα Κίμελ σε Τραμπ μετά την απειλή ανάκλησης της άδειας του ABC: Η εκπομπή συνεχίζεται

Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πρόβα της Ελλάδας – Το αναλυτικό πρόγραμμα (Video)




