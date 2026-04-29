Την ημέρα που η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε εν αμφιβόλω την άδεια του ABC, ο Τζίμι Κίμελ είχε ένα μήνυμα για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: Η εκπομπή συνεχίζεται.

Στο επεισόδιο της Τρίτης, ο κωμικός δεν αναφέρθηκε στην είδηση ​​ότι η μητρική εταιρεία του δικτύου, η Disney, τέθηκε υπό εξαιρετικά ασυνήθιστο έλεγχο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αντίθετα, ο κωμικός χρησιμοποίησε έναν σατιρικό μονόλογο για την επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο για να τονίσει την υποκρισία ενός αστείου που έκανε ο πρόεδρος για τον γάμο του με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια μιας τελετής άφιξης για τη βασιλική οικογένεια, ο Τραμπ μίλησε την Τρίτη για τον 63χρονο γάμο των γονιών του, στρεφόμενος προς τη Μελάνια και αστειευόμενος: «Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, αγάπη μου, λυπάμαι».

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση γύρω από τα σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα για την πρώτη κυρία, ο Κίμελ ρώτησε παιχνιδιάρικα το κοινό: «Περιμένετε ένα λεπτό, μήπως έκανε απλώς ένα αστείο για τον θάνατό του;».

«Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα απαιτούσε να απολυθώ επειδή έκανα ένα αστείο για τα γηρατειά του και μετά μια μέρα αργότερα, να βγαίνει έξω και να κάνει ένα αστείο για τα γηρατειά του», είπε ο Κίμελ.

Η Disney στηρίζει τον Κίμελ ενώ ο πρόεδρος, η σύζυγός του και οι βοηθοί του πιέζουν για την απόλυσή του από το ABC.

Η οδηγία της FCC προς την Disney την Τρίτη δεν έκανε καμία αναφορά στον Κίμελ, και αντ’ αυτού υπονόησε ότι η αμφισβήτηση της άδειας σχετίζεται με μια συνεχιζόμενη έρευνα της FCC σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Disney για την ποικιλομορφία, στην οποία αντιτίθεται ο Trump.

Ωστόσο, η εντολή ότι η Disney πρέπει να αρχίσει να προσπαθεί να ανανεώσει τις άδειες των σταθμών της – χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα – θεωρείται ευρέως ως πράξη αντιποίνων.

Η Disney απάντησε λέγοντας ότι λειτουργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της FCC» και θα «το αποδείξει μέσω των κατάλληλων νομικών οδών». Η δήλωση της εταιρείας επικαλέστηκε την Πρώτη Τροπολογία, σηματοδοτώντας ότι είναι πρόθυμη να αγωνιστεί.

Οι ειδικοί λένε ότι η Disney πιθανότατα θα κερδίσει αυτή τη μάχη εάν η κυβέρνηση προσπαθήσει να ανακαλέσει τις οκτώ άδειες που κατέχει η εταιρεία. Η παρατεταμένη νομική διαδικασία για την αδειοδότηση θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια.

«Χαίρομαι που βλέπω ότι η Disney θα αντιδράσει, επειδή έχει την Πρώτη Τροπολογία με το μέρος της», δήλωσε η μοναδική Δημοκρατική επίτροπος της FCC, Άννα Γκόμεζ, στην εκπομπή «Erin Burnett Outfront» του CNN.

Ο Κίμελ υπερασπίζεται το αστείο για τη Μελάνια

Η διαμάχη έχει εντείνει το δημόσιο ενδιαφέρον για τα σχόλια του Κίμελ κατά του Trump. Ο μονόλογος της Δευτέρας το βράδυ συγκέντρωσε περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες.

Όλο το ενδιαφέρον πηγάζει από το σχόλιο του Κίμελ στο επεισόδιο της περασμένης Πέμπτης σχετικά με την πρώτη κυρία που μοιάζει με «μέλλουσα χήρα».

«Ήταν ένα πολύ ελαφρύ αστείο για το γεγονός ότι είναι σχεδόν 80 ετών και αυτή είναι νεότερη από εμένα», είπε ο Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας το βράδυ, απαντώντας στην κριτική.

Μετά τους πυροβολισμούς έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο, οι σύμμαχοι του Τραμπ κατήγγειλαν έντονα τον Κίμελ και τον κατηγόρησαν ότι ήθελε να σκοτώσει τον πρόεδρο, μια κατηγορία που έχει απορρίψει.

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση κάλεσμα για δολοφονία», είπε ο Κίμελ στον μονόλογο της Δευτέρας. «Και το γνωρίζουν αυτό. Είμαι πολύ θορυβώδης εδώ και πολλά χρόνια μιλώντας ιδιαίτερα κατά της ένοπλης βίας».

Μερικοί podcasters και influencers που υποστηρίζουν τον Τραμπ επευφημούσαν την επιθετικότητα της FCC την Τρίτη. Αλλά άλλοι συντηρητικοί, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, αντιτάχθηκαν στην αυστηρή προσέγγιση της κυβέρνησης. «Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να λογοκρίνει τον λόγο και δεν πιστεύω ότι η FCC πρέπει να λειτουργεί ως η αστυνομία του λόγου», δήλωσε ο Κρουζ στο Punchbowl News.

Δεκάδες Δημοκρατικοί νομοθέτες έκαναν παρόμοιες δηλώσεις την Τρίτη, με ορισμένους, όπως ο γερουσιαστής Εντ Μάρκι, να αποκαλούν την κίνηση της FCC «αυταρχική λογοκρισία».

Ο Τζαμίλ Τζάφερ, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Πρώτης Τροπολογίας Knight στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε ότι η ενέργεια κατά του ABC αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ να «εδραιώσει τον έλεγχο σε ό,τι βλέπουν και ακούν οι Αμερικανοί στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Αν ο Τραμπ πετύχει τον στόχο του, είπε ο Τζάφερ, «θα έχουμε μόνο οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που θα είναι σύμφωνοι με την κυβέρνηση και θα μεταδίδουν μόνο ειδήσεις και σχόλια που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση. Θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα αποτέλεσμα πιο διαβρωτικό για τη δημοκρατία ή πιο προσβλητικό για την Πρώτη Τροπολογία».

