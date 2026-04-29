ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:49
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

29.04.2026 14:56

Netflix: Να ελεγχθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητούν καταναλωτές και επαγγελματικά συνδικάτα

credit: AP

Το Netflix μπορεί να αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της Warner με αποτέλεσμα να «γλιτώσει» την προβλεπόμενη, σε περιπτώσεις εξαγορών, ελεγκτική διαδικασία με όσα ορίζει το γράμμα του αμερικανικού νόμου, για ενδεχόμενη συγκέντρωση ισχύος στην αγορά και ανάπτυξη μονοπωλιακής συμπεριφοράς, όμως τώρα ομάδες καταναλωτών και επαγγελματικά συνδικάτα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Ένωση Συγγραφέων/Σεναριογράφων Δυτικής Ακτής, ζητούν με επιστολή τους από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, FTC, και το υπουργείο Δικαιοσύνης να ελέγξουν την εταιρεία για θέματα που άπτονται της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η επιστολή απευθύνεται στον πρόεδρος της FTC, Άντριου Φέργκιουσον, και στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα της αντιμονοπωλιακής διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ομίντ Ασέφι, και σε αυτή διατυπώνεται το αίτημα οι ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν αν το Netflix εκμεταλλεύεται την δεσπόζουσα θέση της στον τομέα του streaming «βλάπτοντας τον ανταγωνισμό, τους δημιουργούς και τους καταναλωτές» ζητώντας επίσης να «λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιας συμπεριφοράς».

Το κείμενο υπογράφουν ενώσεις συγγραφέων/σεναριογράφων, συλλογικότητες που υποστηρίζουν την ελεύθερη αγορά και τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των οποίων το American Economic Liberties Project, το Center for Digital Democracy, το Demand Progress Education Fund, το Institute for Local Self-Reliance, το NextGen Competition, το Revolving Door Project και το The Tech Oversight Project.

Οι φορείς αυτοί υποστηρίζουν πως το μέγεθος της εταιρείας είναι τέτοιο ώστε «ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια εισόδου και επέκτασης για τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς ανταγωνιστές, ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί τo Netflix ως ρυθμιστικό επόπτη μεταξύ δημιουργών και κοινού» και υπογραμμίζουν πως «μια τέτοια ισχύ μπορεί να επιτρέπει σε μια κυρίαρχη εταιρεία να ορίζει τους κανόνες σε πολλές αγορές ταυτόχρονα».

Σε δημοσιεύματα του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν το Netflix διαπραγματευόταν με τη Warner, ο Σαράντος παρομοιαζόταν με τον… μίστερ Μονονόπολη, την εμβληματική φιγούρα του ηλικιωμένου κυρίου με το λευκό μουστακάκι, το ημίψηλο καπέλο και το παπιγιόν στο διάσημο επιτραπέζιο παιχνίδι.

Εκείνη την περίοδο μάλιστα ο Σαράντος επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο όμως η προγραμματισμένη συνάντηση ματαιώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή λόγω προβλήματος στον προγραμματισμό των ραντεβού όπως τον ενημέρωσε κατά την υποδοχή του η προσωπάρχης της προεδρικής κατοικίας. Οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας.

