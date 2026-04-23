Warner: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την συγχώνευση με την Paramount/Skydance – Διχασμός μεταξύ των μετόχων της

Η συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros Discovery, ύψους 110 δισ. δολαρίων, απο την Paramount/Skydance, οδεύει προς ψηφοφορία από τους μετόχους της.

Ωστόσο, αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν, ότι η διαδικασία ψηφοφορίας θα εξελιχθεί σε τεταμένο κλίμα, καθώς έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται σφοδρές διαμαρτυρίες για την- αντικειμενικά- κολοσσιαίου μεγέθους συγχώνευση.

Εκτιμάται πως η P/SKY θα εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων της WDB.

Η προσφορά των 31 δολαρίων ανά μετοχή αποτελεί ανάσα για πολλούς επενδυτές της Warner, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από έναν χρόνο η αξία της εταιρείας κινούνταν κοντά στα οκτώ δολάρια.

Τη δημόσια συζήτηση δεν την απασχολεί το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας τόσο. Αυτό που κυριαρχεί στον προβληματισμό της δημόσιας σφαίρας είναι η ισχύς που θα συγκεντρωθεί στα χέρια της Paramount.

Η έκτακτη συνέλευση των μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 10.00 σήμερα, ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ- 17.00 ώρα Ελλάδας-, και θα διεξαχθεί διαδικτυακά, αναφέρει δημοσίευμα του deadline.

Στο εσωτερικό της Warner Bros. Discovery έχει αναπτυχθεί κλίμα αβεβαιότητας και γίνεται λόγος για σχηματισμό δύο στρατοπέδων. Το ένα αποτελείται από εκείνους οι οποίοι θεωρούν τη συγχώνευση τετελεσμένο γεγονός και προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Στο «αντίπαλο» στρατόπεδο βρίσκονται σοι ελπίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα μπλοκάρουν ή τουλάχιστον θα επιβραδύνουν τη διαδικασία. Η αντίδραση δεν περιορίζεται στα διοικητικά γραφεία.

Καθώς οι μέτοχοι της WBD ετοιμάζονταν να ψηφίσουν σχετικά με την προτεινόμενη πώληση της εταιρείας στην Paramount, ο (Δημοκρατικός) γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας 13 λεπτών με τίτλο «Συγχώνευση Warner Bros-Paramount, το μονοπώλιο της εταιρικής προπαγάνδας: Εις βάθος ανάλυση του καρτέλ Ellison Media».

Η Ένωση Συγγραφέων/Σεναριογράφων ΗΠΑ (WGA) συγκέντρωσε μια ομάδα ηγετών των μέσων ενημέρωσης και του αντιμονοπωλιακού κινήματος για μια συνέντευξη τύπου μέσω Zoom την Τετάρτη με θέμα «Απόρριψη της προσφοράς της Paramount Skydance: Γιατί οι μέτοχοι της WBD πρέπει να ψηφίσουν «Όχι»», ενώ η Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία, που επανενεργοποιήσε η Τζέιν Φόντα, αλλά και άλλες ομάδες ανακοίνωσαν σχέδια για διαδήλωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της WBD στη Νέα Υόρκη.

Χιλιάδες επαγγελματίες του Χόλιγουντ, εξάλλου, έχουν υπογράψει ανοιχτές επιστολές () κατά της συμφωνίας, πιέζοντας για παρέμβαση των αρχών.

«Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα γίνει ο μεγαλύτερος εργοδότης των μελών μας. Και οι δύο εταιρείες είναι γίγαντες του κλάδου, και η απώλεια του άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ τους θα βλάψει τους σεναριογράφους και θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο», δήλωσε η Μισέλ Μαλρούνι, πρόεδρος της Writers Guild of America West, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μέσω Zoom με τον πρώην επίτροπο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) Αλβάρο Μπεντόγια και τον δημοσιογράφο και πρώην επικεφαλής ανταποκριτή του CNN στον Λευκό Οίκο Τζιμ Ακόστα.

«Η συγχώνευση θα αποτελέσει ουσιαστική απειλή στην ποικιλομορφία της αφήγησης, υποβαθμίζοντας την αμερικανική κουλτούρα και τη δημοκρατία μας, καθώς θα ενισχύσει τη δύναμη των επικεφαλής να αποφασίζουν ποιες ιστορίες θα ειπωθούν», θεωρεί η Μαλρούνι και πρόσθεσε: «Η ενοποιημένη οικονομική δύναμη μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πολιτική δύναμη που απειλεί την ελευθερία του λόγου και τη δημιουργική έκφραση. Είναι απλό, [μια συγχώνευση] θα δημιουργούσε έναν γίγαντα των μέσων ενημέρωσης με τεράστια επιρροή για τη μείωση του περιεχομένου, την αύξηση των τιμών, την αύξηση του ελέγχου της παραγωγής, την καταστολή της αμοιβής των μελών, την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και τη σίγαση των φωνών των μελών μας».

Η συζήτηση πέρασε και στο εμβληματικό- CNN. «Ένας από τους πρώην συναδέλφους μου στο CNN μου είπε πρόσφατα ότι δεν ανησυχούν για το ενδεχόμενο να προσκρούσουν στον παγόβουνο. Τώρα βλέπουν τον παγόβουνο και προετοιμάζονται για τη σύγκρουση», περιέγραψε με παραστατικό τρόπο ο Ακόστα την ψυχολογία που επικρατεί στην ενδοχώρα του ειδησεογραφικού δικτύου, για το μέλλον του οποίου έχει εκδηλωθεί ανησυχία. Αναφέρθηκε δε σε πρόσφατη δήλωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είπε ότι «όσο πιο γρήγορα αναλάβει ο Ντέιβιντ Έλισον το δίκτυο, τόσο το καλύτερο», αναφερόμενος στο CNN, το οποίο ανήκει στην WBD. Η οικογένεια Έλισον διατηρεί στενές σχέσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ. Βέβαια ο Έλισον έχει δεσμευτεί δημοσίως για την ανεξαρτησία του CNN.

Ωστόσο σενάρια που περιλαμβάνουν ακόμη και τη συγχώνευση του CBS News με το CNN ενισχύουν την αίσθηση ότι δεν πρόκειται απλώς για μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά για μια αναδιάταξη ισχύος στον χώρο της ενημέρωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, υποσχέθηκε να εντείνει την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Έχει θέσει ως στόχο περικοπές κόστους ύψους 6 δισ. δολαρίων, αλλά επισημαίνει ότι αυτές θα αφορούν διάφορους τομείς και όχι το σύνολο του προσωπικού. Προβάλλει μια σύγχρονη, τεχνολογικά προσανατολισμένη εταιρεία μέσων ενημέρωσης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου, και όχι στη συρρίκνωσή του.

Ο γερουσιαστής Μπούκερ εμφανίζεται επιφυλακτικός έως δύσπιστος. «Το ‘χουμε δει το έργο σε προηγούμενη περίπτωση συγχώνευσης. “Ω, δεν θα το κάνουμε αυτό. Ω, δεν θα το κάνουμε εκείνο”, έλεγαν ιθύνοντες μεγάλης εταιρείας. Και μετά τη συγχώνευση, αυτή η μεγάλη εταιρεία κάνει ακριβώς το αντίθετο, κάνει ακριβώς αυτό που είπαν ότι δεν θα έκαναν».

