Netflix: Άλμα επιδόσεων σε έσοδα- Αποχωρεί ο εκ των συνιδρυτών Ριντ Χέιστινγκς

Άλμα επιδόσεων με μεταβολή διψήφιου ποσοστού στα έσοδα και σχεδόν υπερδιπλασιασμό κερδοφορίας εμφάνισε η Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2026 και από ότι φαίνεται η κατάληξη της περιπέτειας με την Warner δεν την επηρέασε.
Η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street, ανακοινώνοντας έσοδα 12,25 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, πάνω από την πρόβλεψη για 12,18 δισ. δολάρια, ενώ η επίδοση συνιστά ράλι 16% από τα 10,54 δισ. δολάρια που ανέφερε το α’ τρίμηνο του 2025.
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,28% ή 1,23 δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τα 2,89 δισ. δολάρια ή 66 σεντς ανά μετοχή το περσινό πρώτο τρίμηνο.
Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα οφείλονταν στις υψηλότερες τιμές των συνδρομητών και στην αύξηση των εσόδων από τη διαφήμιση στην πλατφόρμα, ανέφερε η εταιρεία.
Στο μεταξύ ο Ριντ Χέιστινγκς, συνιδρυτής και νυν πρόεδρος, θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο του ψηφιακού κολοσσού τον Ιούνιο, όταν λήξει η θητεία του στην θέση του συν- διευθύνοντα συμβούλου. Παραμένει όμως ως εκτελεστικός πρόεδρος.
Το Netflix ανέφερε ότι η απόφαση του Χάστινγκς να παραιτηθεί οφείλεται στην επιθυμία του να επικεντρωθεί περισσότερο στη φιλανθρωπία και σε άλλες επιδιώξεις.
Ο Χέιστινγκς ίδρυσε το Netflix το 1997 με τον Μαρκ Ράντολφ, προσφέροντας ενοικιάσεις ταινιών DVD στους πελάτες μέσω ταχυδρομείου, που έφταναν σε χαρακτηριστικούς κόκκινους φακέλους. Ο Ράντολφ, ο οποίος διετέλεσε ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος, παραιτήθηκε το 2003.
«Το Netflix άλλαξε τη ζωή μου με τόσους πολλούς τρόπους και η αγαπημένη μου ανάμνηση όλων των εποχών ήταν ο Ιανουάριος του 2016, όταν δώσαμε τη δυνατότητα σε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη να απολαύσει την υπηρεσία μας», δήλωσε ο Χέιστινγκς.
Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία βρίσκεται σε μια δύσκολη συγκυρία, αντιμετωπίζοντας αυξανόμενο ανταγωνισμό, καθώς αναμένεται η εξέλιξη στην- υπο εξέταση των εποπτικών αρχών- εξαγορά της Warner από την Paramount/Skydance.
