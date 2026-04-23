23.04.2026 09:11

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη και στην Τίνα Μεσσαροπούλου – «Να βγει πιο δυνατός από αυτή τη μάχη»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλημέρισε τους τηλεθεατές του «Happy Day», στην τηλεόραση του Alpha, το πρωί της Πέμπτης και έστειλε ευχές τόσο στον Γιώργο Μυλωνάκη όσο και στην σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Δίπλα του βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του, που περιμένει ευχάριστες ειδήσεις από τα χείλη των γιατρών.

«Θέλω σήμερα τέτοια, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας και να του ευχηθώ πραγματικά σύντομα να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη, και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα τη συζητάμε κάπως έτσι.

Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά» είπε η παρουσιάστρια.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται από τις 15 Απριλίου 2026 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

