Ο αδελφός του Γιάννη Τσιμιτσέλη εμφανίστηκε στην εκπομπή του – «Έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός», είπε για τον ηθοποιό (Video)

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξένησε στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» τον αδελφό του, Λάμπρο Τσιμιτσέλη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση τους.

Ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Ρόδο διατηρώντας το δικό του padel club, εμφανίστηκε στην εκπομπή με αφορμή τη δουλειά του, αλλά η συζήτηση γρήγορα στράφηκε στον γνωστό ηθοποιό και παρουσιαστή αδελφό του. Ο ίδιος μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αποκαλύπτοντας μια πιο ανθρώπινη πλευρά του.

«Ο Γιάννης έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός, γνήσιος. Πάντα είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε περισσότερο φιλαράκια, παρά αδέλφια», είπε αρχικά ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κοινές τους στιγμές, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε ένα αγαπημένο τους χόμπι, το ψάρεμα. Με χιούμορ και ειλικρίνεια περιέγραψε τη μεταξύ τους «κόντρα», χωρίς να κρύψει την υπερηφάνεια του για την πορεία του αδελφού του.

«Ο Γιάννης λέει ότι εγώ είμαι πιο τυχερός ψαράς. Τα συγκεκριμένα ψαρέματα που κάνει τώρα, που τα έχει αναβαθμίσει, δεν τα ξέρω εγώ καλά. Στα ψαρέματα όμως που κάναμε πιο παλιά, ήταν καλύτερος μια ο ένας και μια ο άλλος. Λίγο περισσότερο εγώ. Το σίγουρο είναι ότι καμαρώνω για εκείνον. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για ό,τι έχει πετύχει μέχρι στιγμής», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μοιράστηκε μια πιο προσωπική πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του αδελφού του, αποκαλύπτοντας ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει μια ταλαιπωρία λόγω φαρμακευτικής αγωγής.

«Ο αδελφός μου φαίνεται να με αγαπάει πάρα πολύ, γιατί ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από κάτι, έχει πρηστεί από την κορτιζόνη και νιώθει άβολα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οικοδεσπότης της εκπομπής.

