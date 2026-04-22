Βικτόρια Μπέκαμ: «Πάντα βάζουμε τα παιδιά μας πρώτα» – Η πρώτη συνέντευξη μετά τα βέλη του γιου της, Μπρούκλιν

Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια, σε τηλεοπτική συνέντευξή της, η Βικτόρια Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα μέσω social media, του γιου της Μπρούκλιν, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από την οικογένεια.

H σχεδιάστρια μόδας απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον Μπρούκλιν, ενώ δήλωσε για ακόμη μία φορά ότι εκείνη και ο σύζυγός της πάντα βάζουν την προστασία των παιδιών τους πάνω απ’ όλα.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ που έχει αποξενωθεί από τους γονείς του είχε προχωρήσει πριν από μερικούς μήνες σε μία σκληρή ανάρτηση στα social media, στην οποία αποκάλυψε ότι οι γονείς του προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί μαζί τους. Από τη μεριά τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν επιλέξει να σιωπήσουν και να μην κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις.

Victoria Beckham makes rare comment about ‘always protecting’ her kids in first TV interview since Brooklyn fallout https://t.co/LsfjArwGZp pic.twitter.com/itfQa7Hai7 — Page Six (@PageSix) April 21, 2026

«Προτεραιότητα να προστατεύουμε τα παιδιά μας»

Σήμερα η σχεδιάστριας μόδας έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν και όταν ρωτήθηκε για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε, μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τα τέσσερα παιδιά της.

Συγκεκριμένα δήλωσε στην εκπομπή «Today»: «Πάντα βάζουμε τα παιδιά μας πρώτα. Αγαπάμε τόσο πολύ τα παιδιά μας και πάντα είχαμε πραγματικά ως προτεραιότητα να προστατεύουμε τα παιδιά μας».

Η Βικτόρια συνέχισε επαινώντας τους «υπέροχους ανθρώπους» από τους οποίους εκείνη και ο σύζυγός της, περιβάλλονται στις «δύσκολες στιγμές». «Εγώ και ο Ντέιβιντ είμαστε τόσο δεμένοι. Είμαστε πολύ κοντά στους γονείς μου και στους γονείς του Ντέιβιντ. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε ό,τι κάνουμε».

Τέλος η Βικτόρια Μπέκαμ υπογράμμισε πόσο τυχερή αισθάνεται παρά τα οικογενειακά προβλήματα: «Ο Ντέιβιντ κι εγώ πραγματικά έχουμε εξελιχθεί μαζί, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και οι δύο έχουμε μεγάλα όνειρα. Και οι δύο είμαστε πολύ, πολύ φιλόδοξοι και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω εκείνος να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και αυτό θέλει κι εκείνος για μένα», κατέληξε.

