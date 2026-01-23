Το σίριαλ των Μπέκαμ συνεχίζεται: «Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» είπαν στον Μπρούκλιν στον γάμο του και η νύφη έφυγε κλαίγοντας

Το σκηνικό στο γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη Νίκολα Πελτζ, που έκανε τη νύφη να να φύγει από την αίθουσα κλαίγοντας, αναφέρθηκε ο DJ Φατ Τόνι, μετά τις αποκαλύψεις του πρωτότοκου γιου των Μπέκαμ για τη σχέση του με τους γονείς του.

«Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» φέρεται να ειπώθηκε στον Μπρούκλιν Μπέκαμ στον πρώτο χορό του γάμου του με τη Νίκολα Πελτζ, όπως περιέγραψε ο καλεσμένος που είχε παρευρεθεί στον γάμο στο Παλμ Μπιτς το 2022,



Ο DJ Φατ Τόνι που μίλησε για το περιστατικό στην εκπομπή «This Morning» είπε ότι στη σκηνή εμφανιζόταν ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι, ο οποίος κάλεσε αρχικά τον Μπρούκλιν να ανέβει. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την περιγραφή, οι καλεσμένοι περίμεναν να ακολουθήσει η Νίκολα Πελτζ για τον πρώτο χορό του ζευγαριού.

Αντί γι’ αυτό, ο Μαρκ Άντονι φέρεται να ζήτησεαπό«την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» να ανέβει στη σκηνή και στη συνέχεια κάλεσε τη Βικτόρια Μπέκαμ. Ο DJ Φατ Τόνι ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν «ήταν συντετριμμένος», ενώ η Νίκολα, όπως είπε, έφυγε από την αίθουσα «κλαίγοντας με λυγμούς».





Στην ίδια αφήγηση, ο DJ Φατ Τόνι περιέγραψε ότι ο Μπρούκλιν«έμεινε κολλημένος» στη σκηνή για να χορέψει με τη μητέρα του και ότι, στο πλαίσιο της στιγμής, ειπώθηκε η φράση «βάλε τα χέρια σου στους γοφούς της μητέρας σου», την οποία απέδωσε σε «λατινικό» ύφος χορού. Όπως σημείωσε,«όλη η κατάσταση ήταν πραγματικά άβολη για όλους στην αίθουσα».



Το περιστατικό επανήλθε μετά από πρόσφατη ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, στην οποία μίλησε για ένταση με την οικογένειά του. Στο ίδιο κείμενο υποστήριξε ότι η μητέρα του «έκλεψε τον πρώτο χορό» με τη σύζυγό του και ότι ο ίδιος ταπεινώθηκε, όταν η Βικτόρια Μπέκαμ «χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους».



Ο Μπρούκλιν έγραψε επίσης: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου» και«Δεν με “ελέγχει” [η σύζυγός μου], υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου». Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ισχυρίστηκε ακόμη ότι πριν από τον γάμο, οι γονείς του«επανειλημμένα με πίεσαν και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να υπογράψω ότι παραχωρώ τα δικαιώματα στο όνομά μου».

Οι Μπέκαμ πάντως δεν σχολίασαν τις αποκαλύψεις του γιου τους, αν και ιδιωτικώς, δηλώνουν… συντετριμένοι.

Διαβάστε επίσης:

Good Job Nicky: «Αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς με συγκρίνουν με ονόματα όπως Michael Jackson και The Weeknd» (Video)

Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα – Της απέσπασαν 23.000 ευρώ παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ (Video)

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)