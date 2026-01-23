Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα – Της απέσπασαν 23.000 ευρώ παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ (Video)

Θύμα κλοπής έπεσε η Εύη Δρούτσα, καθώς επιτήδειοι που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να της αποσπάσουν 23.000 ευρώ.

Σε ζωντανή σύνδεση που είχε με το Πρωινό, η Εύη Δρούτσα αφηγήθηκε στον Γιώργο Λιάγκα τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο της αφαίρεσαν τα χρήματα μπροστά στα μάτια της.

Όπως ανέφερε, διαμένει στη Γλυφάδα, περιοχή που επλήγη από την κακοκαιρία, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες. Συγκεκριμένα, επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν άμεσες εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα.

«Όπως ξέρετε στη Γλυφάδα που μένω εγώ, έχει γίνει ο χαμός, έχουν πέσει… βόμβες, το ακούσατε στην τηλεόραση. Με παίρνει λοιπόν μία κυρία, Τομέας 4 Εσωτερική Βλαβών και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδι 4 μέρες. Λέω τι θέλετε να κάνω; Τέλος πάντων για να μη στα πολυλογώ, μέσα σ’ όλα μου είπε: “Μου χάλασε ο φούρνος”. Μου χάλασε το πλυντήριο. Δεν ξέρω γιατί τι κάνανε και μου χαλάσαν όλα αυτά. Μετά λέει: “Πρέπει να μου δώσεις, βγάλε από πάνω σου ό,τι έχεις και βάλ’ τα σε ασημόχαρτο”. Λέω δηλαδή τι να βάλω σε ασημόχαρτο; “Ό,τι χρυσαφικό έχεις και ό,τι χρήματα, πόσα χρήματα έχεις; Δεν θα σου πω εγώ πόσα χρήματα έχω”.

«Λέει: “Ξέρεις τι; Τα χρήματα επάνω έχουν μία γραμμή ασημένια”. Λέω το ξέρω. “Αυτή η ασημένια γραμμή όμως εμποδίζει τη ΔΕΗ”. Λέω η ασημένια γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ; Πόσα χρήματα έχεις; Λέω δεν θα σου πω πόσα χρήματα έχω, καλά καλά δεν ξέρω κι εγώ, χθες πληρώθηκα από την πνευματική ιδιοκτησία. Μου λέει: “Κοίταξε κάτι, αφού πέρασε κάποια ώρα και με τυραννούσε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, μου λέει μετά πάρε το σκυλί στο χέρι σου, αλλά βάλ’ τα όλα αυτά σε ένα ασημόχαρτο, τα ρολόγια μου, τα χρυσαφικά, τα ασημικά, τα λεφτά”. Λέω μα έχω ένα πορτοφόλι. “Και το πορτοφόλι βάλ’ τα όλα στο ασημόχαρτο που είδες κι από πού να τα βάλεις, βάλ’ τα έξω από την πόρτα και βάλε από πάνω το χαλάκι”. Λέω γιατί τι θα γίνει; Θα με κλέψουν; “Όχι λέει δεν υπάρχει περίπτωση να σε κλέψουνε, πρέπει να το κάνουμε για να τελειώσουμε με τη ΔΕΔΔΗΕ”. Αναβόσβηνε το φως. Επί μιάμιση ώρα καθόμουνα και αναβόσβηνε το φως. Με το σκυλί αγκαλιά…» είπε και πρόσθεσε:

«Είχα πληρωθεί και είχα και λεφτά μέσα κάποια λεφτά, είχα γύρω στις 22.000. Τα έβγαλα έξω στο χαλάκι και από πάνω έβαλα… στο ασημόχαρτο ήταν… Μου λέει εκείνη σε μια στιγμή, “ωραία τώρα τελειώσαμε, αφού άναψα και έσβησα τα φώτα, τώρα άνοιξε την πόρτα”. Ανοίγω την πόρτα και της λέω δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα. “Θα έρθουν λέει σε μία ώρα θα ‘ναι εκεί”. Πώς λέω το φάντασμα θα τα φέρει; “Θα το δεις μου λέει σε μία ώρα θα ‘ναι εκεί”. Πού να ήξερα μωρέ ότι η ΔΕΗ θα κάνει αυτό το πράγμα;».

