Χάρης Βαρθακούρης: «Την Αντελίνα την είχα αποθηκευμένη “η γυναίκα μου” πριν τη γνωρίσω από κοντά» (Video)

Για τη σχέση του με τον πατέρα του, αλλά και το πώς είναι να μεγαλώνει κανείς ως παιδί του Γιάννη Πάριου μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης, επισημαίνοντας ότι μικρός δεν αντιλαμβανόταν ότι ο μπαμπάς του είναι σταρ.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε όμορφες στιγμές από τα παιδικά του χρόνια, ενώ δεν έκρυψε ότι του έλειπε οπατέρας του στις γιορτές καθώς πάντα δούλευε.

«Δεν ξέρω πως είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και στο σπίτι. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε. Δεν έχουμε πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά, ούτε τόσες φορές λούνα παρκ. Δεν ένιωθα στερημένος» είπε, καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα.

«Μικρός δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ, ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι π.χ. Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και να έκλεινε μισή ώρα μετά, γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου ως γιος του Πάριου. Πήγα σε πολύ καλό σχολείο και δεν ένιωσα να λένε “α ο γιος του Πάριου”. Ο μπαμπάς μου είναι ευαίσθητος με τις ώρες του, δεν με έχει αποκαλέσει ποτέ με το όνομά μου. Με λέει “γιέ μου, καμάρι μου, σπλάχνο μου”. Αν πω εγώ την Αντελίνα με το όνομά της, θα είναι επειδή θα έχουμε σκοτωθεί» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην οικογενειακήτου ζωή στο πλευρό της Αντελίνας Βαρθακούρη, ο τραγουδιστής και συνθέτης τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους ήξερε ότι θα την παντρευτεί.

«Η γυναίκα μου είναι η φωνή της λογικής, μου λέει συχνά “πήγαινε να τραγουδήσεις, άλλοι κάνουν τον 20πλάσιο κόπο για να βγάλουν αυτά τα λεφτά”. Γνωριστήκαμε μέσω Facebook, μου άρεσε εμφανισιακά, ήταν καλοκαίρι του ’09. Ανταλλάξαμε αριθμούς και μιλούσαμε με τις ώρες. Την είχα αποθηκευμένη “η γυναίκα μου” πριν τη γνωρίσω από κοντά» τόνισε.

