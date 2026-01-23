search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 11:11
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 08:37

Χάρης Βαρθακούρης: «Την Αντελίνα την είχα αποθηκευμένη “η γυναίκα μου” πριν τη γνωρίσω από κοντά» (Video)

23.01.2026 08:37
varthakouris-new

Για τη σχέση του με τον πατέρα του, αλλά και το πώς είναι να μεγαλώνει κανείς ως παιδί του Γιάννη Πάριου μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης, επισημαίνοντας ότι μικρός δεν αντιλαμβανόταν ότι ο μπαμπάς του είναι σταρ.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε όμορφες στιγμές από τα παιδικά του χρόνια, ενώ δεν έκρυψε ότι του έλειπε οπατέρας του στις γιορτές καθώς πάντα δούλευε.

«Δεν ξέρω πως είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και στο σπίτι. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε. Δεν έχουμε πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά, ούτε τόσες φορές λούνα παρκ. Δεν ένιωθα στερημένος» είπε, καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα.

«Μικρός δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ, ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι π.χ. Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και να έκλεινε μισή ώρα μετά, γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου ως γιος του Πάριου. Πήγα σε πολύ καλό σχολείο και δεν ένιωσα να λένε “α ο γιος του Πάριου”. Ο μπαμπάς μου είναι ευαίσθητος με τις ώρες του, δεν με έχει αποκαλέσει ποτέ με το όνομά μου. Με λέει “γιέ μου, καμάρι μου, σπλάχνο μου”. Αν πω εγώ την Αντελίνα με το όνομά της, θα είναι επειδή θα έχουμε σκοτωθεί» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην οικογενειακήτου ζωή στο πλευρό της Αντελίνας Βαρθακούρη, ο τραγουδιστής και συνθέτης τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους ήξερε ότι θα την παντρευτεί.

«Η γυναίκα μου είναι η φωνή της λογικής, μου λέει συχνά “πήγαινε να τραγουδήσεις, άλλοι κάνουν τον 20πλάσιο κόπο για να βγάλουν αυτά τα λεφτά”. Γνωριστήκαμε μέσω Facebook, μου άρεσε εμφανισιακά, ήταν καλοκαίρι του ’09. Ανταλλάξαμε αριθμούς και μιλούσαμε με τις ώρες. Την είχα αποθηκευμένη “η γυναίκα μου” πριν τη γνωρίσω από κοντά» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Στην ελίτ του Χόλιγουντ ο Τιμοτέ Σαλαμέ – Έγινε ο νεότερος ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον Μάρλον Μπράντο

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katathlipsi new
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νόσος-ταμπού που προκαλεί κατάθλιψη στους άνδρες – Υπάρχει θεραπεία;

farantouris 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης: «Δεν έχω καταλάβει γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές» – Τι είπε για αμβλώσεις και Καρυστιανού (video)

kakokairia-123
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα 48ωρη κακοκαιρία προ των πυλών – Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την ερχόμενη εβδομάδα

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή έδρας για τη δίκη των Τεμπών ζήτησε η Καρυστιανού: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα» – Τι είπε για το κόμμα της (video)

Δικαίωση καταναλωτών σε δικαστική διαμάχη με την Εθνική Aσφαλιστική - Media
BUSINESS

Δημ. Μαζαράκης: Στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής η επανάκτηση της πρώτης θέσης – Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 11:10
katathlipsi new
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νόσος-ταμπού που προκαλεί κατάθλιψη στους άνδρες – Υπάρχει θεραπεία;

farantouris 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης: «Δεν έχω καταλάβει γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές» – Τι είπε για αμβλώσεις και Καρυστιανού (video)

kakokairia-123
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα 48ωρη κακοκαιρία προ των πυλών – Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την ερχόμενη εβδομάδα

1 / 3