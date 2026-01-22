Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία, για το επάγγελμα του ηθοποιού γενικότερα, αλλά και για όσα ακούγονται για τον χώρο περί «βύσματος» μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας ότι αυτά που κυκλοφορούν είναι υπερβολές.

Το ταλέντο -επισημαίνει- είναι κάτι με το οποίο γεννιέται κάποιος, καθώς αυτό που αλλάζει και διαμορφώνεται είναι η προσωπικότητα.

«Το να γίνονται σκηνοθέτες διάφοροι ηθοποιοί, είναι από ανάγκη, δεν είναι κάποια προαγωγή. Το ταλέντο είναι ένα χάρισμα με το οποίο έχεις γεννηθεί, η προσωπικότητα διαμορφώνεται. Κάθε φορά που κάνω έναν ρόλο, τον κάνω σαν να είναι ο καλύτερος του πλανήτη. Σιχαίνομαι τη μιζέρια, δεν τη θέλω καθόλου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μιλώντας για τα «Φαντάσματα» έκανε λόγο για μια εξαιρετική δουλειά, επισημαίνοντας ότι η κωμωδία θέλει ρίσκο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα «ενοχλήσει» κάποιους. Όσο για το Netflix, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν τον αφορά να αποτελέσει μέρος του, καθώς έχει δει πολλές «ανοησίες» εκεί μέσα…

«Τα Φαντάσματα ήταν μια εξαιρετική δουλειά, ήταν μια σειρά που είχε κάτι να πει στο χώρο της κωμωδίας. Η κωμωδία θέλει ρίσκο, να μη φοβάσαι αν θα ενοχλήσεις κάποιους. Αν δεν ενοχλήσει, δεν έχει νόημα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα. Ας κάνουμε καλά τη δουλειά μας εδώ που είμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βύσματα στη δουλειά μας, δεν τα έχω συναντήσει, όλα αυτά είναι υπερβολές του χώρου μας» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είμαι και καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω να φανώ στην τηλεόραση» (Video)

Ο Κρις Νοθ ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαι φίλος με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ» – Οι καταγγελίες σε βάρος του και η ρήξη

«Πέθαναν» τραγουδίστρια λόγω συνωνυμίας – «Δεν ό,τι καλύτερο να βλέπεις τον… θάνατό σου!» (Video)