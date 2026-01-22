Ο Κρις Νοθ ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαι φίλος με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ» – Οι καταγγελίες σε βάρος του και η ρήξη

Το τέλος της φιλίας του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσε ο Κρις Νοθ σε πρόσφατες δηλώσεις του, επισημαίνοντας ότι η δημόσια στάση της ηθοποιού απέναντι στις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση, έφεραν τη ρήξη στη σχέση τους.

Σε απόσπασμα της εκπομπής Really Famous with Kara Mayer Robinson, που θα προβληθεί τη Δευτέρα (26/1), ο ηθοποιός αναφέρεται στην απόσταση που έχει, πλέον, δημιουργηθεί μεταξύ του ιδίου και της πρώην συμπρωταγωνίστριάς του στο «Sex and the City».

«Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές», δήλωσε,

Αναφερόμενος στη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσαν τότε οι συντελεστές της σειράς -στην οποία συμμετείχε και η Πάρκερ-, τη χαρακτήρισε ως «διαχείριση εικόνας».

«Η δήλωση που έβγαλαν, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από διαχείριση brand, ήταν λυπηρή, απογοητευτική και απροσδόκητη. Γιατί χρειάζεται να με καλέσεις και να ακούσεις τη δική μου πλευρά. Με γνωρίζεις εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε δουλέψει μαζί για πολλά χρόνια» τόνισε.

Chris Noth Details His ‘Hurtful’ Friendship Fallout with Sarah Jessica Parker After Sexual Assault Allegations (Exclusive) https://t.co/YpU8Ccu03d January 22, 2026

«Το καταλαβαίνω, αυτό είναι πιο Χόλιγουντ από το ίδιο το Χόλιγουντ» είπε στη συνέχεια για το γεγονός ότι οι συνάδελφοί του τοποθετήθηκαν δημόσια.

«Αλλά πριν κάνεις μια τέτοια δήλωση, με ξέρεις τόσα χρόνια, πάρε με τηλέφωνο να σου πω τη δική μου εκδοχή. Αυτό δεν έγινε, και ήταν κρίμα» πρόσθεσε.

Ανατρέχοντας στα γεγονότα, ο Νοθ σημείωσε ότι από την εμπειρία αυτή προέκυψαν τόσο απώλειες όσο και κέρδη.

«Αυτό που κερδίζεις είναι ότι ξέρεις πού στέκονται οι άνθρωποι και ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και ποιοι όχι. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρεις. Ξέρω απλώς ότι, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, δεν θα το είχα κάνει αυτό. Ήταν επώδυνο και επηρέασε πραγματικά τα πάντα» τόνισε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εικασίες για ένταση μεταξύ των δύο πρώην τηλεοπτικών εραστών αναζωπυρώθηκαν όταν ο Νοθ ανάρτησε φωτογραφία του από το γυμναστήριο στο Instagram με τη λεζάντα: «Γ@μώ τα νέα χρόνια. Πάμε». Τρεις ημέρες νωρίτερα, η Πάρκερ είχε τιμηθεί με το βραβείο Carol Burnett στις Χρυσές Σφαίρες, στο τηλεοπτικό αφιέρωμα Golden Eve του CBS και της Paramount. Στα σχόλια της ανάρτησης, ένας χρήστης έγραψε: «Εννοείς γ@μώ για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το βραβείο της, σωστά; lol», με τον Νοθ να απαντά: «Σωστά».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του το 2021, ο Νοθ απομακρύνθηκε από τη συνέχεια της σειράς «And Just Like That…», με τον χαρακτήρα του Mr. Big να πεθαίνει στο πρώτο επεισόδιο. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει στο φινάλε της πρώτης σεζόν, οι σκηνές του δεν προβλήθηκαν ποτέ.

