LIFESTYLE

22.01.2026 09:49

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τη μητρότητα: «Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου» (Video)

22.01.2026 09:49
Τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη μετά τη γέννηση του γιου της μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, επισημαίνοντας ότι για την ίδια οι πρώτες ημέρες στο σπίτι με το μωρό της δεν ήταν εύκολες.

Η αθλητικογράφος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον θηλασμό, τις διακυμάνσεις στην ψυχολογία της, ενώ υπογράμμισε ότι βίωσε μια μορφή «πένθους» τόσο για το σώμα της όσο και τη σχέση της με τον σύντροφό της.

«Οι πρώτες μέρες στο σπίτι δεν ήταν εύκολες. Θυμάμαι ότι τον θήλαζα και έκλαιγα. Ο Γρηγόρης με ρωτούσε συνεχώς τι έχω και δεν ήξερα πώς να του το εξηγήσω. Κανείς δε σε προετοιμάζει για το γεγονός ότι πενθείς την παλιά σου ζωή. Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφο σου. Το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα ήταν ο θηλασμός, παρόλο που μέχρι και σήμερα θηλάζω. Ο Γρηγόρης ήταν βράχος δίπλα μου» είπε αρχικά.

Η μητρότητα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κληθεί να κάνει ποτέ, επισημαίνει.

«Το να μεγαλώνω ένα παιδί, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Η μητρότητα είναι non stop. Είσαι 24ώρες το εικοσιτετράωρο εκεί αλλά είναι το πιο ωραίο και το πιο ουσιαστικό πράγμα που έχω δημιουργήσει με τον άντρα μου».

Με το που είδα ότι το τεστ είναι θετικό κόπηκαν τα γόνατα μου

«Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος, ήμουν στο σπίτι. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, δεν ήταν ξαφνικό. Είχα κάνει το τεστ και με το που γύρισε ο Γρηγόρης στο σπίτι το είχα ήδη φυλαγμένο σε ένα κουτί και του έκανα έκπληξη. Με το που είδα ότι είναι θετικό κόπηκαν τα γόνατα μου» διηγήθηκε για τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος, ενώ μιλώντας για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, τόνισε ότι δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, καθώς οι δυο τους ήρθαν κοντά ερωτικά, μετά από τρία χρόνια γνωριμίας.

«Με τον Γρηγόρη γνωριστήκαμε το 2019 στα Χανιά από κοινή παρέα. Στην αρχή είπαμε μόνο ένα γεια. Το 2022 ξανά βρεθήκαμε στην ίδια παραλία, σε μια σχολή σερφ που υπάρχει εκεί. Μόλις τον είδα έτρεξα και τον αγκάλιασα και αυτός είχε μείνει άναυδος. Ένιωθα ότι τον ήξερα από πάντα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε το ειδύλλιο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

