Χρίστος Αντωνιάδης: «Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην αστυνομία» (Video)

Για τη σχέση του με τις θαυμάστριες, το φλερτ αλλά και τα όρια που -όπως επισημαίνει- πάντε θέτει, μίλησε ο Χρίστος Αντωνιάδης, αποκαλύπτοντας ότι στην καριέρα του έχει βρεθεί αντιμέτωπος και με ακραίες καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής γνωστοποίησε ότι κατά το παρελθόν είχε μια θαυμάστρια εμμονική τη συμπεριφορά της οποίας δεν μπόρεσε εν τέλει να διαχειριστεί αν και το προσπάθησε, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην αστυνομία.

«Ναι, είχαμε και μανική θαυμάστρια. Και στην αστυνομία πήγαμε, προσπάθησα να το χειριστώ με ψυχραιμία μέχρι που την έχασα. Η δουλειά μας το έχει αυτό το πράγμα» τόνισε.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να δέχεται φλερτ, ενώ είναι παντρεμένος, απάντησε ότι αυτό γίνεται καθημερινά και μάλιστα, ακόμα και μπροστά στη σύζυγό του.

«Και γυναίκες και άντρες. Κανονικά. Μέσα σε λογικά πλαίσια, μια χαρά είναι αυτό». Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει συμβεί να τον φλερτάρουν μπροστά στη σύζυγό του. «Ναι, αλλά η σύζυγος έξαλλη. Εντάξει. Εγώ γελάω» είπε με χιούμορ.

Όσο για την απιστία, είναι κάτι που έχει κάνει και έχει δεχτεί κατά το παρελθόν, παραδέχεται.

«Δεν έχει τύχει να απιστήσω. Ήμασταν στα χωρίσματα και έγινε, γιατί ετοίμαζε τη διάδοχη κατάσταση η κοπέλα… αλλά ετοίμαζα κι εγώ» είπε γελώντας.

