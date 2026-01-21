search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026 18:49

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

21.01.2026 18:49
Επιβεβαιώνει ξανά ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος τη στάση του υπέρ της Παλαιστίνης, καθώς χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις όπως το Euroleague ή η Eurovision, ενώ άλλες χώρες όπως η Ρωσία μένουν εκτός, λόγω πολέμου.

«Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ απαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αθλητικές και πολιστικές διοργανώσεις δεν μπορούν να παραμένουν ουδέτερες στις πολιτικές εξελίξεις και τις ανθρωπιστικές καταστροφές.

«Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπονται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήρθα να δηλώσω αυτό (δείχνοντας το μπλουζάκι με την παλαιστινιακή σημαία που φορούσε). Και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά» είπε χαρακτηριστικά.

