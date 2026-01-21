Λάκης Γαβαλάς: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης με είχε επισκεφτεί στη φυλακή πάνω από μία φορά» (Video)

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μήνυση που έχει γίνει εις βάρος του από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Λάκης Γαβαλάς, με τον σχεδιαστή να στηρίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη όπως έκανε και εκείνος -όπως αποκάλυψε- όταν ο ίδιος βρισκόταν στη φυλακή.

«Εγώ αυτό που είπα για τον Γιώργο, ο οποίος μου είχε σταθεί και στη φυλακή, με είχε επισκεφτεί πάνω από μία φορά, είχαμε πάει στο γραφείο της διευθύντριας, μιλήσαμε, συζητήσαμε, πολύ άνετα, όχι σαν να λυπάται για κάτι. Πάντα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν κι αυτός τρελούλης και ψάχνω άτομα να μην είμαι μόνο εγώ. Είπα, λοιπόν, για τον Γιώργο και για εμένα, “μην κοιτάζετε κάποια στιγμή, κοιτάζετε το έργο, δείτε τι συμβαίνει”. Σαν ευαίσθητοι άνθρωποι, επειδή ντεκοραριζόμαστε, νομίζουμε ότι έχουμε το σύμπαν επάνω μας, αλλά και το σύμπαν δεν ξέρεις αν μπορεί να ανοίξει την αγκαλιά του να σε δεχτεί. Επειδή κι αυτό είναι άπληστο, άλλες φορές θα είναι με το ρέμα και άλλες όχι. Κάποια στιγμή ο καλλιτέχνης πάνω στην τρέλα του μπορεί να έχει στείλει και ένα μήνυμα, να έχει πει ένα “ρε συ, πολύ ωραίο θα ήταν να παίξουμε…”. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μέσα στο φάσμα της δουλειάς. Στη νύχτα είμαστε…» τόνισε.

