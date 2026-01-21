search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:20
LIFESTYLE

21.01.2026 11:57

Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη για τον καρκίνο: «Νόσησα μαζί με τη μητέρα μου, νόμιζα ότι ήταν κακόγουστη φάρσα» (Video)

Στον καναπέ του Happy Day κάθισαν το πρωί της Τετάρτης (21/1) η Στεφανί Καπετανίδη και η Μαρίλια Μητρούση, με τις ηθοποιούς να μιλούν για τη φετινή τους τηλεοπτική συνεργασία στην καθημερινή σειρά του Alpha «Να Μ’ Αγαπάς» όπου πρωταγωνιστούν.

Η Στεφανί Καπετανίδη αναφέρθηκε, μάλιστα, στη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και μάλιστα, ταυτόχρονα με τη μητέρα της η οποία ωστόσο κατέληξε το καλοκαίρι του 2024. Μια περίοδος -όπως τόνισε- ιδιαίτερα δύσκολη κατά την οποία οι δυο τους πρόλαβαν να ανοίξουν την καρδιά τους η μια στην άλλη.

«Ενώ εγώ ήμουνα ακόμα στο νοσοκομείο, απ’ την επέμβασή μου, έμαθα για τη μαμά ότι ξεκίνησαν οι πόνοι. Και άρα μάθαμε μετά από μία εβδομάδα ότι είχε και εκείνη καρκίνο. Εκείνη την ώρα, απλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Νόμισα ότι μου κάνανε μία κακόγουστη φάρσα. Δεν ήξερα από πού να πιαστώ. Αλλά όλα γίνονται τελικά, αναγκαστικά μπαίνεις σε ένα χορό που… πρέπει να χορέψεις. Σ’ αυτές τις στιγμές όντως γίνονται κάποια μαγικά πράγματα. Ζεις στιγμές εντελώς διαφορετικές. Και πραγματικά τι να πω… το ευγνωμονώ, το ευγνωμονώ που μπορέσαμε με τη μαμά μου για δύο μήνες να πούμε πράγματα. Ακόμα ανατριχιάζω. Είναι σημαντικό ότι πραγματικά μπορέσαμε να πούμε “σ’ αγαπώ” η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω να το σκιάζει. Τίποτα. “Κόρη μου, Στεφανί μου, σ’ αγαπώ”, “κι εγώ μαμά σ’ αγαπώ”. Το πήρα όλο και της το ‘δωσα. Μόνο αυτό» είπε, μεταξύ άλλων, με τα λόγια της να συγκλονίζουν.

