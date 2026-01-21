search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026

Αιμίλιος Χειλάκης: Η δήλωση που παρεξηγήθηκε – Tι ζητά ο ίδιος να διευκρινιστεί (Video)

aimilios-chilakis-new

Μια δήλωσή του που -όπως είπε- παρεξηγήθηκε θέλησε να διορθώσει ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος -όπως ενημέρωσε ο Άρης Καβατζίκης έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του- ζήτησε να διευκρινιστεί δημοσίως ότι το πρόβλημα υγείας στο οποίο είχε αναφερθεί πρόσφατα, δεν αφορούσε τον ίδιο αλλά τη μητέρα του.

Η δήλωση που είχε κάνει ο Αιμίλιος Χειλάκης

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δε πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», είχε πει ο Αιμίλιος Χειλάκης, με πολλούς να υποθέτουν τότε ότι ο ίδιος είχε κάποιο θέμα υγείας. Ωστόσο, ο ηθοποιός αναφερόταν στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η μητέρα του, η οποία δυστυχώς -μερικές ώρες μετά τις δηλώσεις- έφυγε από τη ζωή.

1 / 3