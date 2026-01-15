search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:47
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

15.01.2026 09:52

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας – Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

15.01.2026 09:52
aimilios-chilakis-new

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που έκοψαν οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης «Cancel» παραβρέθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Σε δηλώσεις του στους ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, ο ηθοποιός τόνισε πως το 2026 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, για το οποίο δεν θέλησε, ωστόσο, να επεκταθεί περισσότερο.

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δε πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έγινε αφηγητής, τόνισε:

«Εγώ διάβασα ένα βιβλίο, ρωτήστε εκείνον που το έγραψε. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το διάβασε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο που εκτιμώ, κι εκείνος με εκτιμά, και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Έχω απαντήσει στην ερώτηση αν θα κατέβω στην πολιτική και έχω πει όχι».

troxaio_sitia_giannis
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

ekav_3
ΥΓΕΙΑ

Ενισχύεται ο στόλος του ΕΚΑΒ με 255 καινούργια ασθενοφόρα, προσλήψεις και νέα ελικόπτερα – Ξεκινάει η διακομιδή ψυχιατρικών ασθενών

agrotes-maximou-mitsotakis-4
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η συνάντηση αγροτών – Μητσοτάκη

cnaseio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο  

australian_open_nova_adv
ADVERTORIAL

114o Australian Open: Το πρώτο Grand Slam της σεζόν στο τένις με Τσιτσιπά, Σάκκαρη στο Eurosport, διαθέσιμο στη Nova!

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

