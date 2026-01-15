Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας – Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που έκοψαν οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης «Cancel» παραβρέθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Σε δηλώσεις του στους ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, ο ηθοποιός τόνισε πως το 2026 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, για το οποίο δεν θέλησε, ωστόσο, να επεκταθεί περισσότερο.

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δε πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έγινε αφηγητής, τόνισε:

«Εγώ διάβασα ένα βιβλίο, ρωτήστε εκείνον που το έγραψε. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το διάβασε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο που εκτιμώ, κι εκείνος με εκτιμά, και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Έχω απαντήσει στην ερώτηση αν θα κατέβω στην πολιτική και έχω πει όχι».

